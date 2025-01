Mercato - PSG : Stupeur à Paris, il fait traîner son transfert !

Thomas Bourseau

Comme Mauro Icardi par le passé, Milan Skriniar n’est visiblement plus le bienvenu au PSG et pourrait rebondir à Galatasaray. L’équipe turque serait bien décidée à accueillir le défenseur central de 29 ans d’ici la clôture du mercato hivernal. Néanmoins, le principal intéressé prendrait le temps de la réflexion et ne donnerait pour l’instant pas suite à l’intérêt de Galatasaray…

Le mercato hivernal a repris ses droits le 1er janvier dernier. Depuis, l’OM et le Stade Rennais ont déjà fait des affaires en accueillant respectivement Luiz Felipe Ramos et Brice Samba. Du côté du PSG, le mercato est plutôt calme, mais Luis Enrique aimerait bénéficier d’un nouvel ailier et d’un attaquant de pointe dans l’idéal d’après RMC Sport.

Luis Enrique a tranché ! Le PSG passe à côté de Rashford, malgré l'intérêt historique. Que se passe-t-il vraiment ? 🤔

Le PSG n’en veut plus, Skriniar attendu en Turquie ?

Dans le sens des départs, Randal Kolo Muani dispose d’un bon de sortie. Cette position aurait été signifiée à ses représentants selon le journaliste du Times Duncan Castles qui s’est confié à ce sujet pendant The Transfers Podcast, expliquant que le comité directeur du PSG aurait déjà en tête l’identité de son remplaçant en attaque. Outre Randal Kolo Muani, c’est le départ de Milan Skriniar qui semble être attendu en interne au PSG.

Skriniar ne répond pas à Galatasaray et teste le marché !

Sur son compte X, Rudy Galetti a rappelé ce jeudi que les négociations entre Galatasaray et le clan Milan Skriniar se poursuivraient. Friand de son profil et souhaitant renforcer son secteur défensif, le club stambouliote ferait même du Slovaque sa priorité sur le marché hivernal. Néanmoins, Skriniar disposerait de plusieurs options qui seraient actuellement étudiées par ses soins et son entourage. Il n’aurait à l’instant T pas pris de décision définitive au sujet de l’approche de Galatasaray. Le PSG va donc devoir prendre son mal en patience concernant le dénouement du feuilleton Milan Skriniar si l'on suit le raisonnement du journaliste de Sportitalia.