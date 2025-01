La presse italienne annonce le premier transfert du PSG, c'est du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à se séparer de plusieurs joueurs jugés indésirables, le PSG accélère afin de trouver une porte de sortie à Randal Kolo Muani. Ce dernier suscite l'intérêt de nombreux clubs, notamment de la Juventus. Selon la presse italienne, les discussions entre les deux clubs s'accélèrent, et Dusan Vlahovic pourrait même être inclus dans l'opération !

Le mercato du PSG n'est pas encore totalement lancé mais les premières transactions se confirment. Il s'agira surement de départs puisque Milan Skriniar et Randal Kolo Muani n'entrent plus du tout dans les plans de Luis Enrique et sont invités à partir. Et concernant l'attaquant français, cela commence à s'accélérer.

Nouveaux contacts avec la Juve pour Kolo Muani

En effet, selon les informations de La Stampa, de nouveaux échanges ont eu lieu entre la Juventus et le PSG au sujet de Randal Kolo Muani. L'attaquant français est très suivi sur le mercato et Thiago Motta semble intéressé par le profil de l'ancien Nantais, bien que son salaire reste un obstacle important. Mais le PSG commencerait à ouvrir la porte à l'idée d'un prêt pas trop onéreux.

Vlahovic inclus dans le deal ?

Il faut dire que le PSG pourrait également récupérer un attaquant dans l'opération, à savoir Dusan Vlahovic. Le Serbe ne semble pas correspondre au profil attendu par Thiago Motta et pourrait donc entrer dans l'opération avec Randal Kolo Muani, ce qui serait une très grosse opération pour lancer le mercato.