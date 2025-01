Mbappé au Real Madrid : Benzema réagit avec une grosse annonce !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid l'été dernier. Interrogé sur le transfert de son compatriote français à la Maison-Blanche, Karim Benzema s'est totalement lâché, annonçant du lourd pour son avenir.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a changé de cap à l'issue de sa septième saison passée à Paris. En fin de contrat le 30 juin 2024, la star de 26 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid, le club de ses rêves. Ce jeudi soir, Kylian Mbappé a un rendez-vous très important avec la Maison-Blanche de Carlo Ancelotti. En effet, le club merengue affronte Majorque en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, et ce, Stade du Roi-Abdullah à Djeddah (Arabie Saoudite). Avant cette rencontre au sommet, Karim Benzema a annoncé du lourd pour Kylian Mbappé et le Real Madrid.

«C’est un rêve d’évoluer avec Kylian Mbappé»

« Ce match sera différent de la Liga, car c’est une demi-finale et qu’il y a un trophée à aller chercher. C’est une rencontre très importante pour le Real Madrid, et je pense que le Real Madrid est la meilleure équipe du monde. Ils sont sérieux, ils gagneront. C’est une équipe top, une équipe forte. Il y a les meilleurs joueurs du monde. Ceux qui jouent, ceux qui ne jouent pas, ils sont tous forts », s'est enflammé Karim Benzema, avant de se prononcer sur la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid.

«L’arrivée de Kylian Mbappé va apporter beaucoup de joie»

« Je pense que c’est un rêve pour chaque joueur d’évoluer avec des Bellingham, Vinicius Jr et Kylian Mbappé. Ils ont tout. Ils mettront encore plein de buts, car ils ont beaucoup de talent. Et je pense que l’arrivée de Kylian Mbappé va apporter beaucoup de joie aux supporters du Real Madrid prochainement », a déclaré Karim Benzema au micro de Real Madrid TV.