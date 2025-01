«Il ira au PSG» : L'annonce choc qui va mettre le feu sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le dossier brûlant du jour. Plusieurs médias assurant que le PSG a décidé de relancer la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia. Une information qui fait évidemment grandement parler du côté de l'Italie. Ivan Zazzaroni, directeur du Corriere dello Sport, assure même que l'ailier géorgien finira pas signer au PSG, qui avait déjà fait de lui sa priorité l'été dernier.

Discret jusque-là et surtout actif pour se séparer de ses indésirables tels que Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, le PSG passe à l'action en coulisses pour se renforcer. Et de quelle manière ! Il Roma a révélé ce matin que les Parisiens relançaient la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia, et tout s'est accéléré dans la foulée. Pour Ivan Zazzaroni, directeur du Corriere dello Sport, le Géorgien finira même par signer au PSG.

«Le PSG a accéléré»

« Le joueur peut partir pour le Paris Saint-Germain d'ici quelques jours. Naples travaille sur Zhegrova et sur un milieu de terrain. Je ne sais pas quel est le montant du marché à propos de 80M€ », lâche le journaliste italien au micro de Radio Kiss Kiss, avant d'en rajouter une couche.

«Il ira au PSG»

« Le PSG a accéléré, ils cèdent Kolo Muani, ils avaient proposé 100M€ cet été, une offre rejetée par la volonté de Conte. Sauf circonstances imprévues, je crois que tel est le destin, finalement finalement Kvara ira au PSG et Naples aura un autre ailier fort », ajoute Ivan Zazzaroni