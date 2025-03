Rongier : Sa nouvelle fonction inattendue à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette saison, Valentin Rongier est utilisé avec parcimonie par Robert De Zerbi. Le recrutement d'Ismaël Bennacer cet hiver n'a d'ailleurs pas arrangé la situation. Cependant, l'ancien Nantais n'en reste pas moins un joueur déterminant dans le vestiaire au point d'occuper plusieurs fonctions comme celle de professeur de français de Leonardo Balerdi.

Depuis le début de la saison, Valentin Rongier vit une période paradoxale. Et pour cause, après avoir débuté dans la peau d'un remplaçant, l'ancien Nantais est redevenu un joueur important de l'OM... jusqu'au mercato d'hiver. C'est alors qu'Ismaël Bennacer a débarqué et s'est immédiatement imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux de Roberto De Zerbi. Cela n'empêche pas Valentin Rongier d'être toujours très important dans le vestiaire olympien, occupant même un drôle de fonction. Celle de professeur de français pour Leonardo Balerdi comme le raconte l'Argentin, bien heureux d'avoir un prof particulier pour le reprendre.

Rongier, prof de français de Balerdi

« C’est très bon coéquipier, un mec extraordinaire, il m’a beaucoup aidé depuis mon arrivée. C’est mon professeur de français : chaque fois que je fais une erreur, il me corrige ! », s'amuse le capitaine de l'OM dans le colonnes de La Provence, avant d'en rajouter une couche au sujet de sa relation avec Valentin Rongier, avec lequel il semble très heureux de partager le vestiaire.

«Je suis content d’être dans la même équipe que lui depuis cinq ans»

« Sur le terrain, on s’entend très bien aussi. Vous voyez bien que quand il joue, on se sent beaucoup mieux, il est très important pour nous, fait en sorte qu’on fasse les choses bien. Il était capitaine, maintenant c’est moi : dans un vestiaire il y a de l’ego mais lui n’a rien fait contre moi, au contraire, il est aussi un capitaine sans le brassard. Je suis content d’être dans la même équipe que lui depuis cinq ans », ajoute Leonardo Balerdi.