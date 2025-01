La bombe est lâchée, Deschamps a déclenché un problème avec Zidane

Amadou Diawara

Ce mercredi après-midi, Didier Deschamps a annoncé qu'il allait quitter l'équipe de France après la prochaine Coupe du Monde, étant en fin de contrat le 30 juin 2026. Interrogé sur la bombe lâchée par le sélectionneur tricolore, Rolland Courbis a affirmé qu'il avait provoqué un problème avec Zinedine Zidane, le grand favori pour prendre sa succession.

Après la Coupe du Monde 2022, Didier Deschamps a prolongé son contrat qui le liait à la FFF, et ce, jusqu'au 31 juillet 2026. Présent dans le journal de 13 heures sur TF1 ce mercredi, le sélectionneur de l'équipe de France a lâché une bombe sur son avenir. En effet, Didier Deschamps a annoncé qu'il n'allait pas prolongé avec les Bleus, et ce, parce qu'il comptait partir après la prochaine Coupe du Monde (11 juin - 19 juillet).

«La comparaison avec Zizou va se faire 24h/24»

Interrogé sur la sortie fracassante de Didier Deschamps, Rolland Courbis a poussé un coup de gueule. « Je suis surpris que l’on puisse en tant que sélectionneur annoncer que dans un an et demi on démissionne. On va me dire que non il ne démissionne pas, il est en fin de contrat. Mais il annonce dans un an et demi qu’il va arrêter. Ça, ça ne doit pas se décider avec un président, avec une personne au-dessus de lui ? Je suis quand même surpris. Cette décision pour moi est trop importante », a pesté l'ancien coach de l'OM au micro de l'émission l'After Foot ce mercredi soir.

«Ça me dépasse»

Dans la foulée, Rolland Courbis a annoncé que Didier Deschamps avait provoqué un problème avec Zinedine Zidane. « Quand il va préparer ses matchs, dans certaines compositions, la comparaison avec Zizou, elle va se faire 24h/24, Zizou aurait pas fait ça, Zizou aurait si… Qu’un président ne décide pas après avoir discuté avec son sélectionneur de ce qui doit se passer dans un an et demi, moi ça me dépasse », a-t-il regretté sur les ondes de RMC Sport. Pour rappel, Zinedine Zidane est le grand favori pour prendre la succession de Didier Deschamps en équipe de France.