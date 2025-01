Mohamed Salah : Le PSG prépare du lourd pour le mercato

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désormais actif sur le mercato, le PSG fonce sur Khvicha Kvaratskhelia (Naples). Mais d’un autre côté, le club de la capitale n’en oublie pas Mohamed Salah, en fin de contrat en juin prochain avec Liverpool. Déjà associé à l’ailier égyptien ces derniers temps, Paris pourrait agir prochainement dans ce dossier épineux.

Le PSG pourrait prochainement tout chambouler au niveau de son secteur offensif. Si Randal Kolo Muani est sur le départ, le club parisien est en négociations avec Naples pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, le recrutement d’un ailier gauche étant une priorité absolue pour Luis Enrique sur ce mois de janvier. Mais outre la venue du Géorgien, le PSG travaillerait toujours dans l’ombre concernant une potentielle arrivée de Mohamed Salah.

Le PSG surveille toujours Mohamed Salah

A en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, le PSG va se montrer actif sur le marché des transferts, et ce jusqu’à l’été prochain. Le quotidien sportif révèle que le club francilien sera très attentif à la situation de Mohamed Salah, en fin de contrat en juin prochain avec Liverpool. Pour rappel, la vedette égyptienne s’était récemment exprimée concernant un départ des Reds à l’issue de son bail.

Salah sur sa prolongation : « Nous sommes loin de tout progrès même »

« C’est ma dernière année à Liverpool. Personne ne m’a parlé depuis septembre. Jusqu’à présent oui, ce sont les six derniers mois. Il n’y a aucun progrès là-bas. Nous sommes loin de tout progrès même. Donc, il faut juste attendre et voir. Ce que je me dis, c’est que si ce sont les six derniers mois, que veux-tu voir dans le futur ? Voulez-vous regarder en arrière et dire que j’étais inquiet ou stressé à propos du contrat ? Ou voulez-vous simplement dire que j’ai eu une saison incroyable ? C’est ce que j’ai en tête. Si jamais je me sens distrait, je me dis simplement que je veux regarder en arrière et me dire que j’ai eu une saison incroyable. C’est ce que je veux faire », avait ainsi lâché Salah à Sky.