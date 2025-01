80M€ : La révélation de taille sur l'offre du PSG

Axel Cornic

Un très gros transfert pourrait être bouclé en ce mercato de janvier, avec le Paris Saint-Germain qui aurait relancé la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia. Ce dernier était déjà la grande priorité l’été dernier, mais à l’époque le club parisien s’était heurté à l’inflexibilité du Napoli, qui ne souhaitait pas le laisser partir.

Le mercato est enfin lancé à Paris ! Face aux difficultés rencontrées lors de la première partie de saison, surtout en Ligue des Champions, au PSG on a décidé d’agir et d’offrir un renfort de luxe à Luis Enrique. En Italie comme en France, on annonce en effet ce jeudi que Khvicha Kvaratskhelia pourrait quitter le Napoli dans les prochains jours, afin de rejoindre l’actuel leader de Ligue 1.

Kvaratskhelia au PSG ? 🧐 Un indice majeur vient de tomber et Naples a déjà son plan B. Préparez-vous, ça chauffe !

➡️ https://t.co/bdBjIVID93 pic.twitter.com/BieNA0nckn — le10sport (@le10sport) January 9, 2025

Le PSG relance la piste Kvaratskhelia

D’après les informations de Gianluca Di Marzio, le Napoli aurait ouvert la porte à un départ de l’international géorgien, contrairement à ce qui a pu se passer l’été dernier. Les négociations autour de sa prolongation n’avancent plus depuis des mois et la rupture semble être totale, avec le PSG qui aurait donc flairé le bon coup.

Une première offre est déjà partie, mais...

Le spécialiste du mercato nous apprend qu’une première offre aurait d’ores et déjà été formulé par le club parisien, mais elle serait inférieure à 80M€. Or, si le Napoli souhaite vendre Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, il n’est absolument pas question de le brader. L’argent qui pourrait arriver du PSG va en effet servir à renforcer l’effectif d’Antonio Conte en vue de la deuxième partie de saison.