Très gros transfert au PSG, l'indice ultime est arrivé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la presse italienne a relancé la perspective d'un transfert de Khvicha Kvaratskhelia au PSG dès cet hiver, tout semble s'accélérer et un gros indice vient confirmer la tendance. Et pour cause, Naples aurait déjà choisi le remplaçant de son ailier géorgien, à savoir Federico Chiesa, en grande difficulté du côté de Liverpool.

L'été dernier, il était la grande priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé. Khvicha Kvaratskhelia avait effectivement été érigé en piste numéro une pour renforcer le secteur offensif parisien, mais face à l'intransigeance du Napoli, le club de la capitale avait finalement renoncé à son transfert puisque plus de 120M€ était réclamé. Mais ce n'est peut-être que partie remise ?

Luis Enrique a tranché ! Le PSG passe à côté de Rashford, malgré l'intérêt historique. Que se passe-t-il vraiment ? 🤔

➡️ https://t.co/TrQK6G3ijT pic.twitter.com/kwXRIMxdQF — le10sport (@le10sport) January 9, 2025

Le PSG relance tout pour Kvaratskhelia

En effet, ce jeudi, Il Roma a lâché une petite bombe en révélant que le transfert de Khvicha Kvaratskhelia au PSG dès cet hiver était dans les tuyaux. Une réunion serait prévue avec des émissaires parisiens, l'agent du joueur, le directeur sportif du Napoli, Giovanni Manna, et surtout Cristian Zaccardo, l'intermédiaire qui avait déjà contribué au transfert de l'international géorgien à Naples. Pour rappel, le joueur n'a d'ailleurs toujours pas accepté de prolonger son contrat qui court jusqu'en 2027.

Naples a déjà choisi son remplaçant !

Par conséquent, tout semble en place pour un transfert de Khvicha Kvaratskhelia au PSG dès cet hiver. La somme de 90M€ est évoquée par Il Roma, qui ajoute surtout que Naples semble déjà se préparer au départ de la star géorgienne en préparant sa succession. Mieux que ça, le club italien aurait déjà identifié le remplaçant de Khvicha Kvaratskhelia. Il s'agirait de Federico Chiesa. L'ailier italien est en grande difficulté à Liverpool où il est arrivé l'été dernier, et le Napoli espère donc pouvoir profiter de cette situation pour l'attirer cet hiver en cas de départ de Kvaratskhelia. L'indice ultime qui envoie le Géorgien au PSG ?