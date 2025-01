Kylian Mbappé : La décision radicale du Real Madrid validée par Hanouna

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ces derniers jours, Kylian Mbappé a perdu un peu de crédit au Real Madrid. En effet, après les échecs du Français et de Jude Bellingham sur penalty, Carlo Ancelotti a confié cette responsabilité désormais uniquement à Vinicius Jr. Aux yeux de Cyril Hanouna, cette décision concernant Mbappé est tout à fait logique.

Depuis le début de la saison, on pouvait assister à un système d’alternance au Real Madrid au moment de tirer un penalty. Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius Jr se partageaient alors cette responsabilité. Problème, le Français et l’Anglais ont accumulé les échecs, poussant alors Carlo Ancelotti a désigné le Brésilien comme seul tireur au Real Madrid désormais.

« C’est normal »

C’est donc un petit désaveu pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Pas un scandale toutefois aux yeux de Cyril Hanouna. Sur TPMP, il a réagi à la décision de Carlo Ancelotti, confiant : « C’est normal. Vinicius Jr le meilleur joueur de l’équipe ».

« Ça veut dire que Vinicius est le préféré de son entraîneur, le préféré du club »

Pour Gilles Verdez, ce choix du Real Madrid à propos de Kylian Mbappé et Vinicius Jr voudrait également dire beaucoup : « Ça veut dire que Vinicius est le préféré de son entraîneur, le préféré du club, qu’il va accumuler les buts. S’il y a un Ballon d’Or donné un jour à un joueur du Real Madrid, ça sera pour Vinicius et pas pour Mbappé ».