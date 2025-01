«Il est spécial» : La signature au PSG qui ne passe pas...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc du PSG en 2023, Luis Enrique ne fait pas totalement l'unanimité. Ses choix tactiques ainsi que son comportement face aux médias sont notamment pointé du doigt, et Rolland Courbis reconnaît qu'il n'est pas un grand fan du technicien espagnol.

Bien que Luis Enrique semble faire l'unanimité au sein du PSG, ce n'est pas du tout le cas ailleurs. Le technicien espagnol est régulièrement pointé du doigt pour son comportement face aux médias, mais également pour certains de ses choix tactiques. Rolland Courbis n'est d'ailleurs pas tendre à son égard.

Courbis pas fan de Luis Enrique

« C’est un garçon que je considère comme spécial dans le sens où par moment j’essaye de comprendre ce qu’il veut faire. Ce n’est pas facile, donc je ne suis peut-être pas assez intelligent et lui peut-être un peu trop. Et quand je vois sa gestion et notamment à certains postes, je ne sais pas s’il se rend compte que premièrement c’est compliqué ce qu’il nous explique. Il aussi le culot de nous dire je peux pas expliquer vous n’allez pas comprendre », confie-t-il auprès de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.

«C’est sûr que ce n’est pas mon entraîneur préféré»

« La gestion de Ramos aujourd’hui, Ramos nous fait voir à chaque match que c’est très intéressant de jouer avec un vrai 9. Et il faudrait quand même arriver à poser la question à Luis Enrique : est-ce que vous êtes conscient qu’un vrai 9 dans votre équipe faciliterait les choses ? Sinon on va entendre toute l’année qu’il y a de la malchance dans certaines occasions. Mais moi j’ai eu la chance de connaitre des finisseurs comme Bianchi. Avec ces gars là c’est bizarre, mais avec les mêmes occasions tu n’as pas les mêmes choses. Ces garçons ont le nez. Luis Enrique s’amuse à se compliquer les choses. Peut-être que ça réussira quand même, mais je souligne le quand même. C’est sûr que ce n’est pas mon entraîneur préféré », ajoute Rolland Courbis.