Mercato - RC Lens : L’incroyable imbroglio réglé grâce au PSG ?

Ce mercredi soir, le RC Lens a finalement annoncé que la venue de Pau Lopez était annulée après un incroyable imbroglio. Le feuilleton des gardiens n’est donc pas terminé chez les Sang et Or. Quelle pourrait alors être la solution pour Will Still ? Une solution a été soufflée au RC Lens et elle se trouverait du côté du PSG.

Brice Samba vendu à Rennes, le RC Lens pensait tenir son remplaçant avec Pau Lopez. L’arrivée de l’Espagnol avait été officialisée et il devait donc être prêté par l’OM. Mais voilà que cela a finalement été annulé en raison d’un incroyable imbroglio avec Gérone. Le RC Lens repart donc de 0 pour ce qui est du poste de gardien.

« Un gardien qui ne joue pas et que je trouve très bon »

Le RC Lens ne manque toutefois pas d’être conseillé. Ainsi, sur le plateau de L’Equipe du Soir, Jérôme Alonzo a soufflé le nom d’Arnau Tenas, 3ème gardien du PSG, pour régler les problèmes lensois : « Lens est un peu coincé. Je ne sais pas vraiment ce qu’il vaut Koffi, on l’a assez peu vu, mais en France, il y a un gardien qui ne joue pas et que je trouve très bon, c’est le petit Arnau Tenas du PSG ».

« Une idée à creuser »

« Quand j’ai vu l’info je me suis dit tiens qui du coup de dispo tout de suite ? Moi j’aime bien ce gardien, il est bon au pied, par rapport à ce que veut faire Still ça me parait cohérent. C’est un des meilleurs gardiens au pied en France. Je trouve que ça serait une idée à creuser », a poursuivi l’ancien gardien du PSG.