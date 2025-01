Surprise, un «très grand projet» est annoncé à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Première signature officielle de l'hiver pour l'OM, Luiz Felipe s'est présenté en conférence de presse afin de justifier son choix. L'Italo-brésilien n'a pas caché sa joie de rejoindre le club phocéen et révèle que le «très grand projet» monté par les dirigeants marseillais a largement contribué à sa décision.

C'est désormais officiel, Luiz Felipe est la première recrue hivernale de l'OM. Arrivé libre après la rupture de son contrat avec Al-Ittihad, le défenseur italo-brésilien s'est présenté en conférence de presse mercredi à l'occasion de sa présentation officielle. L'occasion pour lui de justifier sa signature à Marseille, en parlant notamment de «très grand projet».

Pogba vers l'OM ? Ce transfert pourrait être chamboulé par un salaire brésilien ! ⚽️ https://t.co/YccNaoABRP — le10sport (@le10sport) January 9, 2025

Luiz Felipe s'enflamme pour sa signature à l'OM

« Il y a un très grand projet, tous les dirigeants s'emploient pour mettre le club le plus haut possible, ce n'est que le début d'un très grand projet. On doit toujours être dans le top 4 pour jouer la Champion's League », lâche le néo-Marseillais devant les médias, avant de poursuivre.

«Il a un très grand projet»

« Je suis très heureux d'être ici, je veux remercier le président pour l'opportunité de porter ce maillot qui représente un peuple et une ville passionnés de football. Je remercie aussi Mehdi Benatia et Fabrizio Ravanelli. Je me sens à la maison », ajoute Luiz Felipe.