Zidane - Mbappé : Le mariage qui va embraser l’équipe de France !

C’est la nouvelle de ce début d’année civile : Didier Deschamps ne rallongera pas son aventure en équipe de France qui aura duré 14 ans au moment de son départ programmé pour l’été 2026. Une quatrième et dernière Coupe du monde… et puis s’en va ! Le sélectionneur des Bleus pourrait céder sa place à Zinedine Zidane, de quoi ravir Kylian Mbappé.

Zinedine Zidane a quitté l’équipe de France sur un carton rouge suite à son coup de boule sur le torse de Marco Materazzi en finale de Coupe du monde 2006. Les Bleus ont perdu aux tirs au but et Zidane n’a plus jamais été lié de près à la sélection tricolore, mais l’a été de loin. En effet, depuis le début de sa carrière de coach pleine de succès au Real Madrid avec notamment trois Ligues des champions, le nom de Zidane revient occasionnellement dans la presse pour la succession de Didier Deschamps.

Entre Zidane et Mbappé, ça matche !

Et cela tombe bien puisque « DD » a fait une grande annonce en ce début d’année 2025 : il ne paraphera pas de nouveau contrat avec la Fédération française de football. Ce qui signifie qu’à la fin de son engagement contractuel avec la FFF, à l’été 2026, il laissera le poste de sélectionneur vacant. L’occasion pour Zinedine Zidane d’enfin vivre son rêve bleu évoqué en interview pour L’Équipe en juin 2022. Il est le grand favori à la succession de Deschamps où il retrouverait Kylian Mbappé avec qui il entretiendrait une bonne relation basée sur le respect selon L’Équipe.

L’éventuelle nomination de Zidane en équipe de France plairait à Mbappé

Le quotidien sportif revient sur la présence de Zinedine Zidane le 16 juillet dernier, date de la présentation de Kylian Mbappé au Santiago Bernabeu comme nouvel attaquant du Real Madrid. Zidane aurait poliment répondu présent à l’invitation du président Florentino Pérez. Quand bien même les deux icônes du football français ne fréquentent pas le même quartier résidentiel dans la capitale espagnole, ils se voueraient un profond respect d’après L’Équipe. Le fait que Zidane devienne éventuellement le sélectionneur de l’équipe de France mettrait en joie Mbappé, capitaine des Bleus.