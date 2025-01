Deschamps : Le clan Zidane lâche un coup de pression pour son arrivée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Didier Deschamps a annoncé qu'il quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026, marquant la fin d'un chapitre de 14 ans. Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid, est pressenti comme son successeur. Son ami Bixente Lizarazu souligne l'évidence de ce choix, affirmant que l’ancien numéro 10 est le candidat idéal pour prendre les rênes des Bleus.

14 ans après sa nomination à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps quittera son poste au terme de la Coupe du monde 2026. Invité du 13H de TF1 dans le cadre de l’opération Pièces Jaunes dont il est le parrain, le sélectionneur tricolore a révélé qu’il ne renouvellerait pas son bail. « On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose. Après, il faut savoir dire stop, s’est justifié Didier Deschamps. Il y a une vie après. Je ne sais pas ce qu'elle sera, mais elle sera très bien aussi. Ça va faire 14 ans, ça fait beaucoup aussi. Ma longévité record ? Je ne suis pas là pour les records, surtout pour les exigences. Le plus important est que l'équipe de France reste au sommet, où elle est depuis de nombreuses années ».

« Tout le monde a envie de le voir sélectionneur »

Un homme fait office de grand favori pour le remplacer : Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, l’ancien meneur de jeu des Bleus n’a jamais caché sa volonté de prendre les rênes de l’équipe de France. Aux yeux de son ami Bixente Lizarazu, son arrivée est inéluctable : « Ça me paraît être une évidence que la suite, c'est Zizou. Il s'est déjà exprimé sur le sujet. Évidemment que la porte est grande ouverte pour lui, il en a envie, c'est son rêve et il a fait ses preuves comme entraîneur. Tout le monde a envie de le voir sélectionneur. »

« Si on a quelqu'un comme Zizou et qu'on ne considère pas que c'est fantastique... »

L’ancien champion du monde 1998 met d’ailleurs la pression à Philippe Diallo dans les colonnes de L’Equipe : « Je n'imagine pas que ce soit quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est l'évidence. Zizou ayant annoncé que c'est son rêve absolu, le président de la FFF ne le considérerait pas comme un premier choix ? Si on a quelqu'un comme Zizou et qu'on ne considère pas que c'est fantastique, je ne comprends plus rien au foot (rires). »