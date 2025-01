Transfert à 80M€ au PSG, l'erreur fatale de Luis Enrique

Amadou Diawara

Depuis le début de saison, le PSG est très maladroit devant les buts adverses en Ligue des Champions. En effet, le club de la capitale a perdu des points précieux dans la course aux 16èmes de finale de la C1 à cause de son problème de réalisme. Et pourtant, Luis Enrique ne titularise pas Gonçalo Ramos à tous les matchs depuis son retour de blessure. Interrogé sur le sujet, Rolland Courbis a fait part de sa stupéfaction.

Alors que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid, Luis Enrique a titularisé Gonçalo Ramos à la pointe de son attaque pour le premier match de la saison 2024-2025 en Ligue 1. Toutefois, l'international portugais a été victime d'une grosse entorse de la cheville en plein match. Blessé pendant plusieurs mois, Gonçalo Ramos est de retour à la compétition depuis quelques semaines. Toutefois, le buteur de 23 ans ne fait pas toujours partie du XI de Luis Enrique. Et pourtant, le PSG manque cruellement de réalisme en Ligue des Champions. Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Rolland Courbis a pointé du doigt le coach parisien.

«Ces garçons ont le nez»

« Luis Enrique ? C’est un garçon que je considère comme spécial dans le sens où, par moment, j’essaye de comprendre ce qu’il veut faire. Ce n’est pas facile, donc je ne suis peut-être pas assez intelligent, et lui peut-être un peu trop. Et quand je vois sa gestion, et notamment à certains postes, je ne sais pas s’il se rend compte que, premièrement, c’est compliqué ce qu’il nous explique. Il a aussi le culot de nous dire : "je peux pas expliquer, vous n’allez pas comprendre". La gestion de Ramos aujourd’hui... Ramos nous fait voir à chaque match que c’est très intéressant de jouer avec un vrai 9. Et il faudrait quand même arriver à poser la question à Luis Enrique : "est-ce que vous êtes conscient qu’un vrai 9 dans votre équipe faciliterait les choses ?" Sinon, on va entendre toute l’année qu’il y a de la malchance dans certaines occasions », a pesté Rolland Courbis sur les ondes de RMC Sport.

«Luis Enrique s’amuse à se compliquer les choses»

Dans la foulée, Rolland Courbis, ancien coach de l'OM, en a rajouté une couche : « Mais moi j’ai eu la chance de connaitre des finisseurs comme Bianchi. Avec ces gars-là, c’est bizarre, mais avec les mêmes occasions tu n’as pas les mêmes choses. Ces garçons ont le nez. Luis Enrique s’amuse à se compliquer les choses. Peut-être que ça réussira quand même, mais je le souligne quand même. C’est sûr que ce n’est pas mon entraîneur préféré ». Pour rappel, le PSG a déboursé environ 80M€ au total pour s'offrir les services de Gonçalo Ramos, arrivé à Paris lors de l'été 2023.