Mercato : Le RC Lens hallucine avec son nouvel attaquant !

Très actif en ce début de mercato, le RC Lens gère plusieurs dossiers en parallèle et doit dénicher un nouveau gardien de but pour compenser le départ de Brice Samba après l'échec du prêt de Pau Lopez. En attendant, les Sang-et-Or ont bouclé la signature d'un nouvel attaquant méconnu du grand public à savoir Goduine Koyalipou qui débarque en provenance du CSKA Sofia.

Le RC Lens ne chôme pas depuis l'ouverture du mercato. Entre le départ de Brice Samba, l'arrivée avortée de Pau Lopez ou encore les cas Danso et Khusanov, ça bouge dans tous les sens chez les Sang-et-Or, qui ont tout de même pris le temps d'officialiser un autre transfert. En effet, Goduine Koyalipou vient de s'engager avec le RC Lens.

Goduine Koyalipou signe au RC Lens

« Attaquant complet et polyvalent, Goduine Koyalipou vient compléter le secteur offensif du Racing. Redoutable finisseur sous les couleurs du CSKA Sofia (15 réalisations en 17 apparitions) lors de la première partie de saison, l’international centrafricain s’engage avec les Sang et Or jusqu’en 2028 », peut-on lire dans le communiqué officiel du RC Lens, avant qu'Arnaud Pouille ne se réjouisse d'avoir dénicher un nouvel attaquant.

Arnaud Pouille s'enflamme pour son nouvel attaquant

« Nous sommes très heureux d’accueillir Goduine dans nos rangs. Ce buteur complet et polyvalent est obnubilé par le but, en témoignent les 48 réalisations qu’ils a inscrites depuis le début de la saison 2022/23. Durant un parcours atypique qui l’a vu évoluer dans des championnats aux cultures de jeu différentes, Goduine a ainsi démontré une faculté d’adaptation évidente. Accepter un challenge en Bulgarie à près de 2 000 kilomètres de chez lui témoigne notamment de son envie et de sa détermination pour réussir. À 24 ans, Goduine arrive au Racing avec une certaine maturité. Sa personnalité ravira les supporters sang et or et saura se fondre dans le collectif de Will Still. Bienvenue Goduine ! », s'enflamme le directeur général des Sang-et-Or.