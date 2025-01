Mercato : Le PSG veut boucler ce transfert en secret

Alexis Brunet

Cet hiver, le PSG va chercher à se montrer actif sur le marché des transferts, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Le club de la capitale cherche à se débarrasser de Milan Skriniar et de Randal Kolo Muani, mais un autre joueur pourrait également quitter Paris. Le champion de France cherche à se débarrasser de Marco Asensio, même s’il ne le clame pas sur tous les toits.

Luis Campos a plusieurs dossiers à gérer cet hiver. Le conseiller football du PSG doit s’activer pour trouver des points de chute à certains joueurs de l’effectif parisien. C’est notamment le cas de Randal Kolo Muani ou bien de Milan Skriniar, qui sont souvent cités sur le départ depuis plusieurs semaines. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant français pourrait par exemple rebondir à Manchester United qui se montre intéressé. Le défenseur slovaque est lui régulièrement annoncé en Italie, mais Galatasaray aurait pour le moment un train d’avance.

Le PSG veut se débarrasser de Marco Asensio

En plus de Milan Skriniar et de Randal Kolo Muani, le PSG chercherait également à se séparer d’un troisième joueur cet hiver. D’après les informations de L’Équipe, le club de la capitale ne le clamerait pas haut et fort, mais il aimerait bien se séparer de Marco Asensio. L’Espagnol ne semble lui aussi plus entrer dans les plans de Luis Enrique, qui ne lui accorde plus tellement de temps de jeu et qui s’est même passé de ses services lors du match de Coupe de France contre le RC Lens.

Le temps de jeu d’Asensio a fondu

En début de saison, avec l’absence de Gonçalo Ramos, Luis Enrique avait plusieurs fois fait confiance à Marco Asensio pour évoluer à la pointe de l’attaque du PSG, en position de faux numéro neuf. Lors des sept derniers matches du club de la capitale, l’Espagnol est resté sur le banc à cinq reprises et il était même écarté du groupe lors du déplacement en Coupe de France sur la pelouse du RC Lens. Il a seulement réussi à gratter onze petites minutes face à l’AJ Auxerre, le 6 décembre dernier.