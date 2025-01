Mercato - PSG : Une star à 80M€ pour enfin oublier Mbappé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, le PSG voyait Kylian Mbappé faire ses valises pour rejoindre librement le Real Madrid. On pensait alors que le club de la capitale allait le remplacer et on parlait beaucoup de Khvicha Kvaratskhelia, mais le Géorgien avait été retenu par Naples. Mais voilà que ce transfert à Paris pourrait finalement avoir lieu en ce mois de janvier. Kvaratskhelia doit-il alors être la priorité du PSG ?

Au cours des derniers mois, on a beaucoup parlé de l’intérêt du PSG pour Khvicha Kvaratskhelia, le club de la capitale envisageait même un package avec Victor Osimhen l’été dernier. Le fait est que le Géorgien n’avait alors pas été autorisé à partir par Naples. Quelques mois plus tard, la situation aurait considérablement changé. Alors que le PSG reviendrait à la charge pour Kvaratskhelia, le club italien pourrait désormais se laisser tenter par un transfert. On parle alors d’une possible somme de 80M€ pour finaliser le deal.

Le PSG sur le point de frapper fort ! Khvicha Kvaratskhelia pourrait bien rejoindre la capitale. 🔥

Kvaratskhelia pour oublier Mbappé ?

A 23 ans, Khvicha Kvaratskhelia semble donc être aujourd’hui la priorité du PSG pour ce mercato hivernal. Est-ce cependant sur lui que le club de la capitale devrait investir durant ce mois de janvier ? Avec le départ de Randal Kolo Muani, Paris aurait besoin d’un nouvel élément offensif et dans l’esprit de Luis Enrique, l’idéal serait d’apporter un concurrent à Bradley Barcola. Avec le Géorgien de Naples, l’entraîneur du PSG aura ce qu’il faut. Et par la même occasion, la succession de Kylian Mbappé pourrait enfin être réglée alors que le nouveau joueur du Real Madrid n’avait pas été remplacé l’été dernier.

Un transfert nécessaire au PSG ?

A propos de ce recrutement de Khvicha Kvaratskhelia au PSG, il y a donc le pour, mais il y a aussi le contre. Le Géorgien est-il vraiment le renfort qu’il faut en priorité à Luis Enrique en ce mois de janvier ? Le club de la capitale ne devrait-il pas plutôt se concentrer sur un autre poste et remettre ce dossier Kvaratskhelia à l’été 2025 ? Il y a aussi ceux qui ne veulent pas du tout du joueur de Naples à Paris, mais cette position ne semble donc pas partagée par la direction parisienne où le recrutement de l’ailier de 23 ans semble érigée en priorité.

Alors, le PSG doit-il recruter Khvicha Kvaratskhelia ?