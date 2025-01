Mercato - OM : Un deal à 0€ confirmé par la presse italienne ?

Axel Cornic

A l’affût de la moindre occasion, l’Olympique de Marseille aurait flairé le bon coup en Serie A avec Danilo. Capitaine de la Juventus et international brésilien, le défenseur de 33 ans ne joue plus avec Thiago Motta, qui a récemment annoncé qu’il ne faisait simplement plus partie de son équipe. Il pourrait être une recrue de tout premier choix pour Roberto De Zerbi... à moindre cout !

Luiz Felipe a débarqué dès les premiers jours du mercato, mais l’OM n’en a pas fini là. Au sein du club phocéen on semble en effet vouloir continuer sur la lancée de l’été dernier et offrir plusieurs renforts importants à Roberto De Zerbi, avec notamment un vétéran passé par le Real Madrid, Manchester City et la Juventus.

Danilo à l’OM ?

Il s’agit évidemment de Danilo, qui est lié à l’OM depuis des semaines déjà. Son contrat se termine en juin prochaine et depuis l’arrivée de Thiago Motta sa situation a totalement changé à Turin, où il ne joue plus. Même les blessures de Bremer ou de Juan Cabal n’ont pas arrangé les choses et pour la Supercoppa italiana, il n’a même pas été convoqué avec le reste du groupe.

La Juventus prête à le libérer de son contrat

Un départ semble être devenu la seule solution et l’OM, comme le Napoli, souhaiteraient lui faire une offre pour lui permettre de relancer sa carrière. Une porte pourrait s’ouvrir en grand, puisque Sky Sport Italia nous confirme ce jeudi soir que les négociations s’intensifieraient entre la Juventus et l’entourage de Danilo, pour trouver un accord concernant une rupture de contrat à l’amiable. Une fois libre, il pourra tranquillement choisir son nouveau club...