Deschamps dit stop, un entraîneur de Ligue 1 «rêve» de prendre sa place !

Cela a été officialisé de la bouche du principal intéressé : Didier Deschamps n’ira pas plus loin que la Coupe du monde 2026 et l’expiration de son contrat avec la Fédération française de football. Qui pourrait prendre sa place sur le banc de touche de l’équipe de France ? Flatté de voir son nom cité, Bruno Genesio n’a pas mâché ses mots ni dissimulé son ambition.

Didier Deschamps va mettre un terme à sa longue collaboration avec la Fédération française de football entamée en 2012 après l’Euro. Sélectionneur des Bleus depuis cette date, Deschamps a ravivé la flamme tricolore auprès de l’opinion publique avec notamment une finale de l’Euro 2016, de la Coupe du monde 2022, et un sacre au Mondial 2018. Sans oublier la Ligue des nations en 2021 avec Karim Benzema notamment.

Bruno Genesio loin derrière Zinedine Zidane pour remplacer Didier Deschamps ?

En fin de contrat au terme de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a affirmé cette semaine en interview qu’il n’allait pas parapher un nouveau bail avec la FFF. Ce qui signifie que son quatrième Mondial en tant que sélectionneur des Bleus sera son jubilé. Et ensuite ? Qui pour remplacer « DD » ?

Bruno Genesio est l’un des candidats au poste et a récolté 9,98 % des suffrages, devançant Thierry Henry (6,85%) et loin derrière Zinedine Zidane, le grand favori des internautes de L’Équipe. Ils ont été 23 339 votants à choisir le champion du monde 98, soit 72,35 %.

«Tout entraîneur rêve de devenir sélectionneur de son pays, mais j’ai plutôt l’habitude d’être lucide»

En conférence de presse dans le cadre du déplacement du LOSC à Auxerre ce vendredi, Bruno Genesio a évoqué une éventuelle succession à Didier Deschamps en équipe de France.

« Oui, c’est un rêve. Je pense que tout entraîneur rêve de devenir sélectionneur de son pays, mais j’ai plutôt l’habitude d’être lucide sur les situations et on sait très bien qu’en 2026, lorsque Didier arrêtera j’espère avec un nouveau titre, il y a quelqu’un qui est taillé sur mesure pour lui succéder. Et c’est même ce que je souhaite puisque ce serait parfait ».