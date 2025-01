Deschamps s’en va, France 98 tease du jamais vu !

Thomas Bourseau

Didier Deschamps a pris sa décision : il laissera sa place de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026, soit au terme de son contrat le liant à la Fédération française de football. D’ailleurs, il se pourrait que le champion du monde 98 ne soit pas remplacé par un ni deux, mais trois membres de France 98. Explications.

Didier Deschamps aura signé un double septennat à la tête de l’équipe de France A. Arrivé à l’été 2012 dans la foulée du départ de Laurent Blanc, le champion du monde 98 en a remplacé un autre. Après trois Euros et une quatrième Coupe du monde qui pointe le bout de son nez en 2026, Deschamps tirera sa révérence et pourrait céder son poste de sélectionneur, indirectement, à Zinedine Zidane.

«Pourquoi pas associer Zidane et Henry sur le banc»

La légende du football français et du Real Madrid est pour le moment la grande favorite pour la succession de Didier Deschamps. Élément de France 98 au même titre que Zinedine Zidane, Thierry Henry pourrait bien former un duo de choc avec « Zizou » en occupant le rôle d’adjoint selon Robert Pirès. « Zidane ou Henry ? Pourquoi pas associer Zidane et Henry sur le banc, ça peut être une possibilité parce que l’équipe de France demande aux anciens de pouvoir aider la nouvelle génération. Aujourd’hui, Thierry Henry peut pourquoi pas entraîner les milieux offensifs ou les attaquants peut avoir un rôle important pour le staff de Zizou. (…) Titi peut être en mode formation pour les A et pourquoi pas préparer l’après-Zizou, tout est possible et envisageable. On est là pour apporter à l’équipe de France une autre médaille sur le maillot ».

Pirès : «Si Zizou m’appelle, je viens en courant»

Lui aussi membre de France 98, Robert Pirès n’a pas caché ses ambitions XXL avec l’éventuelle nomination de Zinedine Zidane en équipe de France en 2026. Pour Canal+, l’icône d’Arsenal. « Être dans le nouveau staff de Zidane ? Ah bah demain si Zizou m’appelle, je viens en courant. L’été dernier j’ai fait un marathon, donc je peux y aller sans problème ».