«S’il m’appelle, je viens en courant», Zidane reçoit une invitation surprise !

Entre Didier Deschamps et l’équipe de France, l’amour aura duré bien plus que trois ans. Après 14 années sur le banc de touche des Bleus, Deschamps laissera sa place après la Coupe du monde 2026. La chance de Zinedine Zidane ? Le champion du monde 98 attend ça depuis quelque temps et a déjà reçu une candidature.

Et si Zinedine Zidane devenait le sélectionneur de l’équipe de France ? Didier Deschamps a annoncé son intention de ne pas rempiler une nouvelle fois. Ce qui signifie que l’expiration de son contrat actuel à l’été 2026 marquera la fin de son aventure avec la sélection tricolore. Une collaboration qui aura duré 14 ans avec une Coupe du monde et une Ligue des nations à la clé.

Zidane pour remplacer Deschamps ? La FFF donne le ton

Didier Deschamps a affirmé mercredi qu’il se retirera de son poste de sélectionneur à la fin de la Coupe du monde 2026. De quoi lancer les rumeurs au niveau de sa succession. Zinedine Zidane semble à l’instant T être le grand favori pour le job et le président de la Fédération Française de football, Philippe Diallo, a loué les qualités d’entraîneur de Zidane sans pour autant laisser entendre qu’il héritera de la position.

Invité à s’exprimer sur les antennes de Canal+ sur l’éventuelle nomination de Zinedine Zidane à la tête de l’équipe de France, Robert Pirès qui l’a côtoyé chez les Bleus en soulevant notamment la Coupe du monde en 1998 et l’Euro 2000, n’a pas dissimulé ses intentions. « Être dans le nouveau staff de Zidane ? Ah bah demain si Zizou m’appelle, je viens en courant. L’été dernier j’ai fait un marathon, donc je peux y aller sans problème ». Reste à savoir si Zidane, dans l’éventualité d’une nomination, répondra favorablement à cette invitation qui restera sans suite pendant quelque temps encore, le temps de connaître l'identité du futur sélectionneur avant tout...