Kolo Muani : Le transfert à 90M€ pour le remplacer au PSG !

Ce n’est clairement plus un secret, Randal Kolo Muani est tout proche d’un départ du PSG sur ce mois de janvier. Plus du tout utilisé par Luis Enrique, l’attaquant français ne manque pas de prétendants, et pourrait rapporter 50M€ au club parisien avec un départ définitif. Une somme qui permettrait aux dirigeants parisiens de digérer un possible investissement de 90M€ sur Khvicha Kvaratskhelia.

Le mercato hivernal pourrait être très animé du côté du PSG. Plutôt discret d’habitude en janvier, le club parisien a de nombreux dossiers à gérer. Au niveau des départs, Paris s’apprête à se séparer de plusieurs éléments n’entrant plus dans les plans de Luis Enrique comme Milan Skriniar, Marco Asensio, ou encore Randal Kolo Muani.

Le PSG espère vendre Kolo Muani pour 50M€...

A 26 ans, l’attaquant français ne joue plus du tout avec le PSG, qui cherche à s’en séparer. Kolo Muani ne manque pas de prétendants, avec des clubs allemands, anglais, et italiens sur ses traces. Quoi qu’il en soit, le PSG espère récupérer 50M€ avec une vente définitive du numéro 23, recruté contre 90M€ en septembre 2023…

...Et recruter Kvaratskhelia cet hiver

Avec une belle vente de Randal Kolo Muani, le PSG pourrait largement financer le transfert du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia. Convoité par Paris pour cet hiver, le joueur de 23 ans coûterait entre 70M€ et 90M€ selon l’Equipe. Une somme qui ne fait absolument pas reculer le club parisien, confiant également dans la vente de son attaquant en janvier.