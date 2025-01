Riolo démonte une fake-news du mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que certaines spéculations faisant état d'un vif intérêt de Montpellier pour Wissam Ben Yedder ces derniers jours, Daniel Riolo a eu l'occasion d'échanger en privé avec le président Laurent Nicollin qui lui a fermement démenti cette piste. Et l'éditorialiste de RMC Sport s'est donc empressé de faire des révélations mercredi soir en direct dans l'After Foot.

Récemment condamné à deux ans de prison avec sursis après avoir été jugé pour agression sexuelle en état d’ivresse et actuellement englué dans un nouveau procès pour violences psychologiques envers son épouse, Wissam Ben Yedder (34 ans) retrouvera-t-il un club avec de telles déboires judiciaires ? Ces derniers jours, un vif intérêt de Montpellier a été évoqué pour l'ancien buteur de l'AS Monaco, présenté comme le potentiel sauveur du MHSC qui pointe à la 18e et dernière place de Ligue 1. Mais cette piste Ben Yedder a fait l'objet d'un démenti lunaire mercredi soir en direct sur RMC Sport.

« Pas une seconde on a pensé à prendre ce joueur »

Au micro de l'After Foot, Daniel Riolo a révélé avoir directement échangé avec Laurent Nicollin, le président de Montpellier, qui a démonté cette rumeur Ben Yedder : « Laurent Nicollin m’a donc contacté et m’a dit : "je ne comprends pas comment cette histoire a pu sortir". Pour le coup, je m’en veux un peu parce qu’il suffisait que je lui envoie un message, mais cette histoire a été relayée par plein de médias… J’étais bouche bée quand il m’a dit ça. Nicollin me dit : "comment ça a pu sortir. Je vous jure que, pas une seconde, on a pensé à prendre ce joueur". Lui me dit : "je n’y ai jamais pensé et personne au club n’y pensera" », annonce Riolo.

Le mea culpa de Riolo

Et de son côté, le membre de l'After Foot regrette donc de ne pas avoir directement vérifié cette information auprès de Nicollin lorsqu'elle est sortie : « Je m’en veux de ne pas lui avoir demandé en me fiant à une information globale. Pour le coup, j’aimerais savoir comment ce truc-là a pu sortir. (…) Je lui ai dit aucun problème pour faire le correctif. Lui me dit : "jamais une seconde je n’ai pensé à ce qu’un mec pareil vienne dans mon club, ça ne correspond pas à mes valeurs" (…) Je trouve ça très bien qu’il me dise qu’il n’y a jamais pensé », a conclu Riolo.