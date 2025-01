Deschamps : Ce scénario lunaire va plomber Zidane !

Amadou Diawara

Ce mercredi après-midi, Didier Deschamps a annoncé qu'il allait quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026. Pour prendre la succession du technicien de 56 ans, Zinedine Zidane est le grandissime favori à l'heure actuelle. Mais si Didier Deschamps devient président de la FFF, le Ballon d'Or 98 pourrait avoir une très mauvaise surprise.

Sous contrat jusqu'au 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps a pris une décision fracassante quant à son avenir. Interrogé dans le journal de 13 heures sur TF1, le sélectionneur de l'équipe de France a annoncé ce mercredi qu'il allait partir après la prochaine Coupe du Monde (11 juin - 19 juillet).

Riolo lâche une révélation choc sur Salah ! Le PSG prêt à frapper fort cet été ? ⚽️ https://t.co/Ty1ojpbwuF — le10sport (@le10sport) January 9, 2025

Zidane, le digne héritier de Deschamps en Bleu

Alors que Didier Deschamps va prendre le large lors de l'été 2026, Zinedine Zidane a la voie libre pour devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Mais à en croire Michel Moulin - conseiller sportif des actionnaires du PSG en 2008 et ancien candidat à la présidence de la FFF - il existe un scénario où le Ballon d'Or 98 ne prendra pas la succession de son compatriote français. En effet, si Didier Deschamps remplace Philippe Diallo en tant que président de la Fédération Française de Football, il ne devrait pas nommer Zinedine Zidane en tant qu'héritier à sa couronne.

Zidane évincé si Deschamps devient président de la FFF ?

« Michel Moulin me soulignait un truc qui m’avait échappé. Didier s’est habitué pratiquement à décider. Et donc Michel avec un petit peu d’humour, il me dit : "Mais peut-être qu’il va réussir à être président de la fédé après, et là ça va être difficile pour Zizou". C’était pour déconner », a déclaré Rolland Courbis, ancien coach de l'OM, présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir. Reste à savoir si Didier Deschamps deviendra président de la FFF après la Coupe du Monde 2026.