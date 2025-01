L’équipe de France a trompé Zidane, la folle révélation !

Thomas Bourseau

Par deux fois, Zinedine Zidane semble avoir été trompé par la Fédération française de football pour l’équipe de France. En 2021 et en fin 2022, le champion du monde 98 et légende du Real Madrid se serait vu prendre la suite de Didier Deschamps. Il n’en a rien été et le principal intéressé a même été prolongé par la FFF. A présent, la voie semble se libérer pour 2026.

En mai 2021, Zinedine Zidane quittait, pour la seconde fois consécutive, son poste d’entraîneur du Real Madrid après un premier départ en juin 2018. A la Casa Blanca, « Zizou » compte plusieurs succès à son actif dont trois Ligues des champions ainsi que deux Liga pour ne citer que ces trophées. Par la suite, Zidane est entré dans une période sabbatique qu’il n’aurait jamais pensé être aussi longue.

Zidane pensait qu’on l’appellerait pour remplacer Deschamps après l’Euro 2021...

Avec l’annonce du départ de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026, Zinedine Zidane est annoncé comme étant le grand favori pour sa succession. Néanmoins, ce dernier aurait estimé que sa nomination allait intervenir dans la foulée de son départ du Real Madrid. Et pour cause, après l’élimination précoce de l’équipe de France en 1/8ème de finale de l’Euro 2021, Zidane attendait qu’on songe à son profil pour directement succéder à Deschamps d’après L’Équipe.

...et avait déposé sa candidature pour l’après-Mondial au Qatar !

Une hypothèse qui n’avait visiblement pas été pris en considération à l’époque puisque Noël Le Graët avait maintenu Didier Deschamps aux commandes de la sélection. Un an plus tard, en juin 2022, Zinedine Zidane expliquait à L’Équipe qu’il rêvait de devenir le sélectionneur de l’équipe de France, alors qu’il ne restait à l’époque que 5 mois sur le contrat de Deschamps le liant à la Fédération française de football. Toutefois, après la finale atteinte par les Bleus à la Coupe du monde du Qatar, le président de la FFF prolongeait le bail de Didier Deschamps jusqu’à l’été 2026. Deuxième désillusion donc pour Zidane… S’il venait à succéder à son coéquipier de France 98, Zinedine Zidane aura finalement effectué cinq années sabbatiques avant de reprendre du service.