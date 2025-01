Henry - Zidane : La France a tranché pour la succession de Deschamps !

Thomas Bourseau

Le suspense a touché à sa fin mercredi matin. Didier Deschamps ne renouvellera pas une nouvelle fois son contrat à la tête de l’équipe de France et se retirera après la Coupe du monde 2026. L’occasion pour Zinedine Zidane de reprendre le flambeau si l’on se fie à un sondage conduit par L’Équipe.

Quelques heures avant l’annonce officielle de Didier Deschamps mercredi, certains médias avaient déjà vendu la mèche. Sous contrat jusqu’à l’été 2026 en équipe de France, le sélectionneur des Bleus mettra un terme à une aventure de quatorze ans comme le champion du monde 98 et 2018 l’a affirmé sur le plateau de LCI.

Deschamps annonce son départ pour 2026

« Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du monde, mais ça s'arrêtera là car il faut que ça s'arrête à un moment ». Et après ? La Fédération française de football présidée par Philippe Diallo devra lui trouver un successeur. L’identité du remplaçant de Deschamps ne semble faire aucun doute : Zinedine Zidane. La légende du football français et du Real Madrid est dans les starting-blocks depuis mai 2021 et son départ de la Casa Blanca.

C’est un plébiscite, Zidane est réclamé par les Français

Selon une consultation publiée sur le site L’Équipe ces dernières heures, le peuple tricolore réclame le héros du 12 juillet 1998 à la tête de l’équipe de France. Le double buteur face au Brésil (3-0) a récolté les votes de 23 339 internautes, soit 72,35 % des voix, devant les 9,98 % de Bruno Génésio et les 6,85 % pour Thierry Henry. Rien que ça.