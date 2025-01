Deschamps : La bombe qui a choqué la femme du président !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Personne ne l’avait réellement vu venir, mais ce mercredi, Didier Deschamps a annoncé son futur départ de l’équipe de France, expliquant qu’il ne continuerait pas à l’issue de son contrat en 2026. Une annonce faite à l’occasion du JT de 13h sur TF1. Cela n’a pas manqué de prendre par surprise Marie-Sophie Lacarrau, qui menait l’interview, mais aussi Brigitte Macron, qui était aux côtés de Deschamps.

« Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du monde, mais ça s'arrêtera là car il faut que ça s'arrête à un moment ». Ce mercredi, à 13h sur TF1, Didier Deschamps a officialisé son futur départ de l’équipe de France. Interrogé par Marie-Sophie Lacarrau sur son avenir en marge de l’opération Pièces Jaunes, DD a donc surpris tout le monde, même Brigitte Macron, la femme du président de la République Emmanuel Macron, qui l’accompagnait pour cette occasion.

Aux commandes des Bleus depuis 2012, le plus grand sélectionneur de l’histoire de l’Équipe de France tirera sa révérence après la Coupe du Monde 2026 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/S19Wvwzopu — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 8, 2025

« Il n'était pas prévu qu'il fasse cette annonce »

Pour L’Equipe, Marie-Sophie Lacarrau a livré quelques secrets sur cette bombe lâchée par Didier Deschamps. Elle a alors expliqué : « La question était préparée mais il n'était pas prévu qu'il fasse cette annonce. Quand je vais le saluer au maquillage, je ne sens pas du tout un homme sur le point de faire ce genre de déclaration. Quand on est dans ce cas de figure là, on est prévenu en amont, la personne vous dit : « attention, je vais faire une annonce dans votre journal ». Là, cela n'a pas du tout été le cas, je pense qu'il a été cueilli ».

« On voit ces grands yeux assez ébahis »

« Pendant l'enregistrement, je suis absolument surprise et je ne le cache pas à l'antenne. Brigitte Macron l'est tout autant, on voit ces grands yeux assez ébahis. D'ailleurs, dès que l'interview s'arrête, elle est la première à réagir en lui disant : « Mais pourquoi ce scoop maintenant ? » », a-t-elle ensuite révélé.