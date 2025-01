Mercato : Incroyable, l’OM officialise… un transfert incomplet !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Prêté l’été dernier par l’OM à Gérone, Pau Lopez a vu son arrivée au RC Lens être officialisée mardi soir. Les Sang et Or avaient annoncé le recrutement du gardien espagnol et le club phocéen avait également communiqué pour acter cette opération. Mais aussi fou que cela puisse paraitre, au moment de cette officialisation, l’opération Pau Lopez n’était pas encore bouclée.

On pensait que Pau Lopez allait disputer la seconde partie de saison au RC Lens, cela ne sera pas le cas. Si les Sang et Or avaient officialisé le prêt du gardien de l’OM, sa venue a finalement été annulée ce mercredi suite à un imbroglio avec Gérone, club où il était prêté depuis l’été dernier. L’OM a alors pris la parole, faisant d’incroyables révélations sur le déroulé du dossier Lopez.

Pogba vers l'OM ? Ce transfert pourrait être chamboulé par un salaire brésilien ! ⚽️ https://t.co/YccNaoABRP — le10sport (@le10sport) January 9, 2025

« L’OM n’a jamais contresigné l’accord de prêt avec le RC Lens »

L’OM a donc publié un communiqué sur l’affaire Pau Lopez. Et dans celui-ci, on peut notamment y apprendre qu’au moment de l’officialisation du RC Lens et du club phocéen, l’affaire n’était en réalité pas finalisée à 100%. « L’OM, très attaché au respect des engagements contractuels et des règlements sportifs, n’a jamais contresigné l’accord de prêt avec le RC Lens, dans l’attente du retour signé du Girona FC », est-il d’abord expliqué.

Une officialisation prématurée

On peut ensuite lire de la part de l’OM sur l'officialisation du prêt de Pau Lopez au RC Lens : « Malgré l’absence d’engagement définitif de toutes les parties, les services de communication du RC Lens et de l’OM ont décidé, au regard de leur collaboration régulière, d’annoncer l’arrivée du gardien espagnol au RC Lens, se félicitant du nouveau challenge offert à Pau Lopez dans notre championnat de Ligue 1. Cette communication prématurée, initiée par le RC Lens, s’est faite sans aucune validation juridique et a donc été supprimée très rapidement par l’OM ».