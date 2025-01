Karim Benzema : Le tacle envoyé par Pierre Ménès !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

De retour en équipe de France à la surprise générale juste avant le début de l’Euro 2021, Karim Benzema avait ensuite déclaré forfait pour la Coupe du Monde au Qatar pour des raisons encore très floues à ce jour. Et Pierre Ménès reproche à l’ancien buteur des Bleus de ne pas avoir éclairci cette zone d’ombre sur la fin de son histoire en sélection nationale.

« Bon bah je vais devoir m'expliquer pour le peuple ». Voilà les mots lâchés par Karim Benzema sur ses réseaux sociaux en mars 2023, laissant ainsi entendre qu’il prendrait enfin la parole sur ce qu’il s’est réellement passé afin qu’il soit forfait de dernière minute pour la Coupe du Monde au Qatar, en 2022, et qu’il quitte l’équipe de France aussi brutalement. Mais près de deux ans après, le buteur d’Al-Ittihad n’a toujours pas pris la parole…

Des tensions dans l'air ? Benzema et Mbappé pourraient revoir leurs rapports après ce dernier trophée 🏆.

➡️ https://t.co/OoKkIJ8lgJ pic.twitter.com/E1uTyT5eVD — le10sport (@le10sport) December 14, 2024

Ménès s’interroge sur Benzema

Pierre Ménès évoque le sujet, en commençant par ce fameux retour surprise de Karim Benzema en équipe de France juste avant le début de l’Euro 2021 : « Finalement, on ne saura jamais si l’intégration de Karim Benzema a été réussie ou ratée. Individuellement, il a fait un Euro finalement assez brillant, mais l’équipe de France n’avait pas d’expression collective de qualité même s’il y avait Mbappé, Griezmann et Benzema », explique-t-il dans une vidéo sur sa chaine Youtube, avant de le tacler au sujet de son forfait en 2022 et de ses allusions sur les réseaux sociaux.

« Au lieu de nous faire des tweets énigmatiques… »

« Benzema qui n’a donc pas fait la Coupe du Monde au Qatar, parce qu’il est parti soit disant blessé. Ça, on ne saura jamais vraiment… Au lieu de nous faire des tweets énigmatiques, ce serait bien que Benzema réponde parfois aux questions que les gens se posent », poursuit Pierre Ménès. Le message est passé…