Benzema : Riolo hallucine de ces «mecs qui tapent sur des femmes»

Aux dernières rumeurs, Montpellier réfléchirait à recruter Wissam Ben Yedder. De quoi faire halluciner Daniel Riolo étant donné les affaires impliquant l’ancien de Montpellier. Le journaliste a alors rappelé qu’il y a quelques années, Karim Benzema avait été beaucoup plus embêté et même privé d’équipe de France pour une histoire moins grave.

International français, Wissam Ben Yedder a de sacrés problèmes avec la justice française. En effet, il est aujourd’hui au coeur de terribles affaires, ayant été mis en examen et condamné pour viol et agression sexuel. Malgré cela, Ben Yedder pourrait retrouver les terrains de la Ligue 1 puisqu’il a été question d’un intérêt de Montpellier.

« On n’est plus dans le même monde »

Pour L’After Foot, Daniel Riolo s’est insurgé que Wissam Ben Yedder puisse rejouer, faisant un parallèle avec ce qui était arrivé à Karim Benzema. Il a alors confié : « Il y a des gars qui ont été largement plus emmerdés dans l’histoire du foot pour des choses moins graves. A l’époque, moi je dis que Benzema n’a rien à faire en équipe de France quand on sait l’affaire qui est révélée avec Valbuena et je maintiens qu’à ce moment-là, ce n’était pas la bonne idée pour l’Euro 2016, mais comparé à ça, on n’est plus dans le même monde ».

« L’entrée dans quelque chose de barbare »

« On parle de mecs qui tapent sur des femmes, un passage à l’acte violent. Il n’y a rien de plus grave à mes yeux que le passage à l’acte violent, ça marque l’entrée dans quelque chose de barbare », a conclu Daniel Riolo.