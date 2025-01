Après le clash, Cristiano Ronaldo annonce son «rêve» !

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo (39 ans) s'est fait remarquer ces derniers temps par ses sorties médiatiques sur la Ligue 1 qu'il considère inférieure à la Saudi Pro League et morte à l'exception du PSG. A l'approche de son 40ème anniversaire et de l'expiration de son contrat le 30 juin prochain, CR7 a lâché ses vérités sur son objectif à accomplir à l'avenir.

A l'occasion des Globe Soccer Awards qui se sont déroulés le vendredi 27 décembre dernier, Cristiano Ronaldo était sacré meilleur joueur du Moyen-Orient de l'année 2024. Ronaldo a profité de cette cérémonie afin de vider une nouvelle fois son sac sur le niveau de la Saudi Pro League, qu'il fréquente depuis janvier 2023 à Al-Nassr, qui est à ses yeux bien au-dessus de la Ligue 1.

Randal Kolo Muani sur le départ ? La Juventus pourrait frapper fort au mercato avec un double coup surprenant ! ⚽

➡️ https://t.co/3mHp6pqTT8 pic.twitter.com/NTmYPRm1K0 — le10sport (@le10sport) January 6, 2025

«En France, il n’y a que le PSG, les autres sont finis»

« Ils devraient venir ici et jouer pour voir. Il fait 38, 39 ou 40 degrés. Ils devraient venir ici et voir. Ne vous fiez pas à ce que je dis, venez et voyez par vous-mêmes. En France, il n’y a que le PSG, les autres sont finis. C’est mon avis, je me fiche de ce qu’ils disent. La France, c’est seulement le PSG, désolé. C’est une ligue compétitive, OK, mais PSG est le plus fort. Personne ne peut le concurrencer. Ils ont les meilleurs joueurs, c’est le club qui le plus d’argent. C’est factuel ». Voici donc une piqûre de rappel de la part de Cristiano Ronaldo qui s'était notamment attiré les foudres d'Adil Rami. Le champion du monde assurait que CR7, actuellement, ne se baladerait absolument pas en Ligue 1.

«Pouvoir concurrencer les autres championnats. C'est mon rêve»

Au cours d'une interview diffusée par Canal+, Cristiano Ronaldo a partagé son grand rêve pour sa fin de carrière. Alors qu'il soufflera sa 40ème bougie le 5 février prochain, le quintuple Ballon d'or cherche à faire grandir la Saudi Pro League dans l'optique de concurrencer les autres championnats.

« Etre la première, on va dire « star » à venir en Arabie saoudite. Pour moi, c'est un honneur. Mais ce que je veux et ce que je recherche, c'est de continuer à faire évoluer la ligue dans les 5-10 prochaines années. Pas seulement les meilleures équipes, mais aussi les centres de formation. Non seulement pour le championnat saoudien, mais également pour le pays, pour pouvoir concurrencer les autres championnats. C'est mon rêve et je vais essayer d'aider le championnat saoudien à atteindre ce niveau ».