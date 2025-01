Sans Mbappé, le PSG le fait halluciner !

Alexis Brunet

Dimanche, le PSG et l’AS Monaco s’affrontent dans le cadre du Trophée des champions. L’année dernière, pour l’emporter face à Toulouse, le club de la capitale avait pu compter sur Kylian Mbappé, qui avait été buteur. Cette fois, le champion du monde n’est plus là, mais Adi Hütter se méfie quand même fortement des Parisiens, qui ont de nombreux joueurs de talent, notamment au milieu de terrain.

Dimanche, le PSG a l’occasion de débuter l’année 2025 de la meilleure des façons. Grâce à son titre en Ligue 1 la saison dernière, le club de la capitale va prendre part au Trophée des champions, face à l’équipe qui avait alors fini deuxième du championnat, l’AS Monaco. Les Parisiens voudront donc s’emparer d’un nouveau trophée, mais les Monégasques feront tout pour les en empêcher.

Hütter se méfie du PSG même sans Mbappé

Pour venir à bout de l’AS Monaco, le PSG ne pourra pas compter sur Kylian Mbappé, qui avait été buteur lors de l’édition précédente et qui a rejoint le Real Madrid l’été dernier. Toutefois, les Parisiens ont beaucoup d’autres atouts, notamment au milieu de terrain, comme l’a déclaré le coach de l’AS Monaco, Adi Hütter, en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Tout le monde sait que le milieu du PSG est l’un des meilleurs en Europe. On parle de Fabian Ruiz, qui a remporté l’Euro avec l’Espagne, de Neves, de Zaïre-Emery… On a un autre style de jeu, une autre approche. Le milieu peut être un secteur de jeu déterminant demain, mais on a nous aussi un milieu très fort. On aura peut-être moins le ballon que d’habitude, mais sans le ballon, on sait qu’on pourra quand même avoir des opportunités. »

Le PSG a gagné le dernier affrontement face à l’ASM

Dimanche, le PSG aura un petit avantage psychologique contre l’AS Monaco. En effet, les Parisiens ont battu les protégés d’Adi Hütter le 18 décembre dernier. Les coéquipiers de Marquinhos s’étaient imposé quatre buts à deux, dans un match notamment marqué par la grosse semelle de Wilfried Singo sur Gianluigi Donnarumma.