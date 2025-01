«Pénible», un joueur de l’OM se fait balancer par son coéquipier

Alexis Brunet

L’été dernier, l’OM s’est considérablement renforcé sur le marché des transferts. En attaque, le club phocéen a notamment misé sur Neal Maupay, qui est arrivé en provenance d’Everton. Le Français peut parfois être agaçant sur le terrain ou bien sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, il est adorable, comme l’a affirmé Quentin Merlin. A quelques exceptions toutefois.

Après plusieurs années en Angleterre, Neal Maupay a décidé de revenir en France cet été. L’attaquant passé par l’ASSE et l’OGC Nice a posé ses valises à l’OM. L’attaquant est arrivé en prêt avec obligation d’achat. Selon les informations de L’Équipe, cette dernière serait de 6M€ plus potentiellement 3M€ de bonus.

Maupay agace parfois

Pour le moment, Neal Maupay a déjà inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives avec l’OM, mais il ne fait pas que parler de lui pour ses statistiques. L’attaquant marseillais peut parfois agacer ses adversaires sur le terrain, mais également sur les réseaux sociaux. Dernièrement, le Marseillais s’était d’ailleurs moqué de la situation d’Everton sur X, alors qu’il est actuellement prêté par les Toffees au club phocéen et que ces derniers venaient de perdre 0-2 contre Nottingham Forest : « Chaque fois que je passe une mauvaise journée, je regarde le score d'Everton et je souris. »

« Il est adorable »

Visiblement, Neal Maupay est donc pénible pour ceux qui ne sont pas dans son équipe, mais adorable pour ceux qui partagent ses couleurs, à part lors des petits jeux à l’entraînement. C’est en tout cas l’avis du défenseur de l’OM, Quentin Merlin, qui s’est exprimé en conférence de presse : « Pour nous, il n'est pas pénible du tout. Mais quand il perd les petits matchs, il peut l'être. Mais c'est un compétiteur, il aime gagner, il aime ça, c'est en lui. Il en a besoin. Il est adorable, c'est un bosseur, il travaille tout le temps, un grand professionnel, un leader important pour nous. »