Kylian Mbappé : La France jugée coupable de ses problèmes !

L’été dernier, Kylian Mbappé a pris la décision de quitter le PSG après sept longues saisons. L’attaquant s’est engagé avec le Real Madrid et le début de son aventure en Espagne n’est pas forcément idyllique. Selon Jorge Valdano, ancienne légende madrilène, cela serait à cause de la France et au fait que chez nous le football aurait une place moins importante.

C’est une décision qui a fait grand bruit. Alors que le PSG voulait absolument conserver Kylian Mbappé l’été dernier, l’attaquant n’était pas du tout de cet avis et il n’a pas voulu prolonger son contrat qui arrivait à échéance. Le Français était donc libre de signer où il voulait et il a finalement rejoint le Real Madrid, le club qui le tentait depuis tout petit.

L’adaptation de Mbappé prend du temps

En rejoignant le Real Madrid, Kylian Mbappé est devenu un joueur parmi d’autres, alors qu’au PSG il était la vraie star de l’équipe. Ce changement de statut est difficile à intégrer pour l’attaquant qui ne semble pas encore complètement lancé à Madrid. Son adaptation a été rendue difficile par certaines mauvaises prestations et des blessures, mais cela est toutefois en train de s’arranger progressivement.

La France responsable de la mauvaise passe de Mbappé ?

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la mauvaise passe traversée par Kylian Mbappé. Lors d’une interview accordée au média allemand Süddeutsche Zeitung, Jorge Valdano, ancienne légende du Real Madrid, a donné son avis. Selon l’ancien attaquant, la France et notamment son manque de passion pour le football auraient joué un rôle. « C'est une question d'adaptation. Mbappé a quitté son pays, la France, pour la première fois, et cela l'a fait sortir sociologiquement de sa zone de confort. Cela l'a peut-être conduit à un processus d'anxiété, et l'anxiété est la grande ennemie du footballeur. En France, le football n'a pas autant d'importance culturelle qu'ici, en Espagne. Cela se voit simplement sur la chaîne de télévision DAZN, qui compte peut-être entre 100 000 et 200 000 abonnés en France. Le Real Madrid, en revanche, n'est pas seulement le leader de l'information le dimanche, mais aussi les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis. »