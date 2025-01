Cristiano Ronaldo dénonce un scandale, il contre-attaque avec un tacle !

Amadou Diawara

Grand favori pour remporter le Ballon d'Or 2024, Vinicius Jr a finalement vu Rodri être sacré au théâtre du Châtelet de Paris. Interrogé sur la désillusion du Brésilien, Cristiano Ronaldo a dénoncé un scandale. Dans la foulée, Rodri a tenu à répondre à CR7, lui adressant un tacle au passage.

Etincelant avec le Real Madrid la saison dernière, Vinicius Jr était le le grand favori pour remporter le Ballon d'Or 2024. Toutefois, à la surprise générale, c'est Rodri qui a soulevé le trophée au théâtre du Châtelet de Paris.

« Ce sont ces mêmes journalistes qui ont voté pour sa victoire»

Présent à la cérémonie des Globe Soccer Awards dernièrement, Cristiano Ronaldo a affirmé que Vinicius Jr qui méritait le Ballon d'Or l'année dernière. « Bellingham, Lamine, Vinicius… Ils sont fantastiques. Vini devait gagner le Ballon d’Or, c’était injuste à mon avis et je le dis ici devant tout le monde. Ils l’ont donné à Rodrigo, qui le méritait aussi, mais je pense que Vinicius aurait dû gagner. Il a gagné la Ligue des Champions et a marqué en finale. Quand quelqu’un le mérite, vous devez lui donner. Vous savez, ces galas font toujours la même chose, c’est pourquoi j’aime les Globe Soccer Awards, ils doivent continuer à faire ce gala qui est honnête », a jugé la star portugaise de 39 ans.

«Quand il a gagné, il a accepté le trophée »

Lors d'un entretien accordé à AS, Rodri a tenu à répondre à Cristiano Ronaldo, lui adressant un tacle : « Ce que je pense des mots de Cristiano Ronaldo ? C’était vraiment une surprise, car il sait mieux que personne comment fonctionne ce prix, et surtout comment le gagnant est choisi. Cette année, les journalistes qui ont voté ont estimé que je devais le gagner. Ce sont probablement ces mêmes journalistes qui, à un moment donné, ont voté pour sa victoire, et j’imagine que quand il a gagné, il a accepté le trophée ».