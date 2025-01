En pleine galère au PSG, il a pris une grande décision

Alexis Brunet

L’été dernier, Fabian Ruiz a remporté l’Euro avec l’équipe d’Espagne, en affichant un niveau extraordinaire. Les supporters parisiens espéraient alors que le milieu de terrain allait continuer sur cette lancée, mais il n’arrive pas à réaliser de telles performances au PSG. L’ancien Napolitain n’est pas aussi flamboyant, mais il veut rester chez le champion de France et s’y imposer pleinement.

Depuis le début de saison, Luis Enrique s’appuie majoritairement sur quatre joueurs pour son milieu de terrain. Le technicien du PSG fait souvent confiance à Vitinha, Warren Zaïre-Emery, João Neves et Fabian Ruiz. De ces quatre éléments, l'ancien Napolitain est celui qui fait toutefois la moins bonne impression, surtout quand l’on sait de quoi il est capable, notamment avec l’équipe d’Espagne.

Fabian Ruiz peine à convaincre

Lors du dernier Euro, Fabian Ruiz avait été l’un des joueurs principaux de la réussite de l’équipe d’Espagne et de son titre. Malheureusement pour les supporters parisiens, le milieu de terrain n’arrive pas à répéter de telles performances au PSG. Depuis le début de saison, l’ancien joueur du Napoli n’a inscrit qu’un but et distillé que deux passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues. Des statistiques trop faibles pour un joueur de ce calibre qui, de plus, a déjà 28 ans et donc pas mal d’années d’expérience derrière lui.

Fabian Ruiz veut rester au PSG

Les supporters parisiens espèrent donc que Fabian Ruiz arrivera un jour à montrer la plénitude de son talent au PSG et il en aura peut-être l’occasion. En effet, d’après les informations du journal espagnol AS, le milieu de terrain aurait décidé de rester à Paris et de ne pas aller voir ailleurs prochainement. Une décision plutôt forte, car dans le même temps, le FC Barcelone et le Real Madrid ont pensé à lui ces derniers mois. Un retour au pays n’est donc pas encore prévu pour le champion d’Europe, qui est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027.