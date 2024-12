La grosse boulette de Guardiola qui balance un scoop sur la vie privée d’Haaland !

Arnaud De Kanel

Manchester City a retrouvé des couleurs dimanche après-midi en stoppant l'hémorragie sur la pelouse d'Everton. En effet, les Skyblues l'ont emporté deux buts à zéro et Erling Haaland a retrouvé le chemin des filets. D'ailleurs, l'attaquant norvégien a connu un heureux évènement comme l'a maladroitement révélé Pep Guardiola.

En pleine crise depuis plusieurs semaines, Manchester City s'est donné un peu d'air dimanche en allant décrocher un succès précieux à Goodison Park face à Everton. Les hommes de Pep Guardiola ont réussi à fendre la muraille des Toffees, notamment grâce à Erling Haaland.

Haaland buteur avec City

L'attaquant norvégien a retrouvé le sourire dimanche après-midi en inscrivant le deuxième but de City contre Everton. « C’est bien de gagner. Je suis juste content que nous gagnions. Il est important de regarder vers l’avenir. Nous devons nous concentrer sur les bonnes choses. C’est toujours un soulagement de marquer. C’était un but important pour mener 2-0. Leicester a très bien joué, nous savions que ce serait difficile. Cela a été une période difficile. C’est le Nouvel An, alors ne pensons pas trop au football ! On peut se reposer un peu et ensuite on repart », confiait-il après la rencontre. Cependant, Haaland ne devrait pas trop faire la fête puisqu'il a désormais la grande responsabilité d'être père.

«Il est devenu père pour la première fois»

En conférence de presse d'après-match, Pep Guardiola a en effet lâché un scoop en dévoilant la paternité bien gardée jusqu'ici d'Erling Haaland. « Erling a parfois été mal jugé, mais ça fait partie du football. Il est fatigué, il a joué beaucoup de minutes. Il est devenu père pour la première fois ces derniers jours, ce qui a suscité beaucoup d'émotions. Ça a été très excitant pour lui », a déclaré le coach de Manchester City. De son côté, Erling Haaland n'a encore rien officialisé, bien qu'il avait annoncé, au mois d'octobre, attendre un heureux événement avec sa compagne Isabel Haugseng Johansen.