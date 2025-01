Un joueur du FC Nantes est «prêt à aller à la guerre»

Amadou Diawara

Ce mercredi, le FC Nantes de Waldemar Kita a officialisé la signature d'Anthony Lopes. L'ancien gardien de l'OL s'est engagé jusqu'au 30 juin 2025, avec une option pour étendre son bail jusqu'en 2027. Présenté face à la presse ce jeudi, Anthony Lopes a affirmé qu'il était prêt à aller à la guerre avec les Canaris.

A la peine à l'OL, où il était barré par la concurrence de Lucas Perri, Anthony Lopes a changé de club. En effet, le gardien de 34 ans a signé au FC Nantes ce mercredi. Engagé jusqu'au 30 juin avec les Canaris, Anthony Lopes dispose d'une option pour étendre son bail de deux saisons, soit jusqu'en 2027. Présenté face à la presse ce jeudi, l'international portugais est revenu sur son calvaire à l'OL.

«Je me sens prêt à aller à la guerre»

« C'était les six mois les plus compliqués de votre carrière ? Oui, et je m'en suis servi pour me régénérer mentalement et physiquement, pour me remettre d'aplomb. Je m'entraînais avec les pros à l'OL tous les jours, il n'y a que les jours de match que je suivais des entraînements individualisés. Je me sens prêt à aller à la guerre. Il y a bien sûr pas mal de choses à remettre en place et il n'y a qu'en enchaînant avec la compétition que les automatismes vont s'installer », a confié Anthony Lopes.

«Je suis là pour être le plus performant possible»

Dans la foulée, Anthony Lopes a fait passer un gros message au FC Nantes, son nouveau club. « Le déclassement à l'OL est digéré, vous vous sentez revanchard ? Oui, revanchard, c'est le bon mot. Je ne peux pas revenir sur le passé, c'est comme ça, mais je ne suis pas là pour faire des choses qui dépassent ma fonction, je suis là pour être le plus performant possible. J'ai digéré déjà avant, il a fallu switcher, ça m'a permis de me connaître encore plus après onze ans à 45 matches de moyenne par saison. Ne plus jouer du jour au lendemain, c'était tout nouveau et aujourd'hui, je suis prêt », a joué le nouveau numéro 16 des Canaris.