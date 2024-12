Mercato - Officiel : Le FC Nantes boucle le premier coup de l’hiver !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le FC Nantes marque un grand coup en accueillant Anthony Lopes, ex-gardien de l'OL, comme première recrue hivernale. À 34 ans, l’expérimenté gardien rejoint les Canaris pour six mois, avec deux années supplémentaires en option. Mis de côté par l’OL, le Portugais va pouvoir retrouver les pelouses de Ligue 1.

Mis au placard par l’OL, Anthony Lopes est bien devenu la première recrue hivernale du FC Nantes ! Ce lundi soir, l’actuel 14e de Ligue 1 a annoncé la signature du portier portugais de 34 ans pour les six prochains mois, avec deux années supplémentaires en option. « Ce gardien de but, excellent sur sa ligne, est avant tout un portier très complet, doté d'un véritable leadership sur le terrain. Son expérience ainsi que son envie de rester au top niveau, en font un véritable atout pour le FC Nantes », s’est félicité le club sur son site internet.

Le FC Nantes déjà intéressé l’été dernier

L’intérêt du FC Nantes à l’égard d’Anthony Lopes n’est pas nouveau puisque ce dernier était déjà courtisé durant le mercato hivernal. « Des clubs ont été intéressés pour un poste de numéro 1, mais sous réserve que leur numéro 1 parte, ce qui n'a pas été le cas, déclarait l’ex-portier de l’OL à L’Equipe en septembre dernier. J'ai attendu jusqu'au dernier moment. Je ne vais pas citer les clubs, par respect pour les dirigeants et pour les gardiens en place. »

Lopes s’était confié sur son calvaire à l’OL

Formé à l’OL, Anthony Lopes quitte donc le club de son cœur après des derniers mois compliqués, Lucas Perri ayant pris la place de titulaire cette saison. « Sportivement, ce n'est pas la joie... Je suis physiquement très bien et mentalement gonflé à bloc. Mais c'est sûr que ma situation est très difficile à accepter, confiait le Portugais il y a trois mois dans les colonnes de L’Équipe. Jeudi à domicile contre l'Olympiakos (2-0 lors de la première journée de phase de ligue de la Ligue Europa), je n'étais pas dans le groupe, je ne suis pas inscrit, donc c'était difficile de voir ce match en tant que spectateur et supporter, le retour de l'OL en Coupe d'Europe, car j'ai contribué à cette qualification en jouant la seconde partie de saison dernière et en participant à ce miracle. Car c'était un miracle, sachant les difficultés dans lesquelles était le club. » Anthony Lopes retrouvera bien les terrains prochainement, mais loin de Lyon. Alban Lafont est quant à lui placé sur la liste des transferts.