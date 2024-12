13 000€ : Le problème est encore plus grave pour le FC Nantes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Contrairement à ce que veut la tradition en Coupe de France, le FC Nantes est reparti avec sa part des recettes après la rencontre face à Drancy. Cela aurait fait 13 000€ en plus dans les caisses pour le club évoluant en N3, mais Waldemar Kita en a donc décidé autrement. Mais dans cette histoire, le problème irait toutefois bien au-delà de l'aspect financier.

Un an après, le FC Nantes et Waldemar Kita ont refait le coup en Coupe de France. Ayant donc fait polémique en 2023 pour ne pas avoir laissé les recettes face à l'AF Virois, les Canaris ont agi de la même manière après la rencontre gagnée face à Drancy le 21 décembre dernier. Nantes est donc reparti avec 13 000€, alors que la tradition voulait que cette somme soit également encaissée par le club du 93.

« On n’ira jamais mendier 13 000 euros »

13 000€, c'est une somme qui aurait fait du bien au club de Drancy. Mais le problème ne serait toutefois pas financier dans cette histoire avec le FC Nantes. C'est ce qu'a expliqué Toufik Belkhous, élu du district 93, pour So Foot : « Un combat pas motivé uniquement par l'aspect financier ? Ah non mais sûrement pas. On n’ira jamais mendier 13 000 euros, on ne parle plus tant de ça. Là c’est l’attitude ingrate de Kita qu’on souligne ».

« Reconnaissance et bienveillance sont des mots importants »

« D’autant plus que lorsqu’il s’agit d’aller récupérer dans le 93 des joueurs pour alimenter leurs équipe et centre de formation, ils sont bien contents. Donc voilà, reconnaissance et bienveillance sont des mots importants, que Monsieur Kita a totalement oublié », a-t-il poursuivi.