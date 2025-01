«Je me suis formé comme boucher» : L’improbable révélation d’un joueur du XV de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 25 ans, Paul Boudehent est en pleine réussite actuellement dans sa carrière de joueur de rugby. Troisième ligne de La Rochelle mais aussi du XV de France, cela ne l’empêche pas toutefois à côté de découvrir d’autres métiers et notamment celui de… boucher. De quoi amener même Boudehent à aller suivre une formation en ce sens.

C’est ce mercredi 15 janvier que Fabien Galthié va dévoiler la liste des joueurs du XV de France sélectionnés pour le Tournoi des VI Nations. Paul Boudehent en fera-t-il partie ? International français à 14 reprises, le troisième ligne de La Rochelle pourrait bien être de l’aventure avec le groupe de Galthié. Mais il n’y a pas que le rugby pour le joueur de 25 ans. En effet, dans le podcast Crunch, Boudehent s’est imaginé faire un autre métier, ce qui l’a notamment amené à faire une révélation sur sa formation en tant que boucher.

« J’aime la viande, la nourriture donc je me suis formé comme boucher »

« Ce que j’aurais fait si je n’avais pas percé dans le rugby ? C’est une question que j’aime me poser tous les jours. Rien que d’y penser, j’ai 15 000 idées. J’aimerais apprendre à faire un métier manuel. Je trouve qu’il n’y a rien de plus gratifiant que d’aller voir quelqu’un pour lui demander un savoir faire. C’est ma vision des choses. Quand tu vas chez un menuisier ou un boucher, tu vas le voir car tu as besoin de son savoir faire. Je trouve ça génial. J’aime l’extérieur donc je me serais bien vu paysagiste. Mais j’aime la viande, la nourriture donc je me suis formé comme boucher. Je voulais faire fromager, dans le vin. Même j’avais réfléchi pour être éleveur. Il y a tellement de sujets. Même menuisier, charpentier. Il y a tellement de choses », a d’abord expliqué Paul Boudehent.

« On a appris avec des gamins qui avaient 14 ans »

Relancé sur sa formation de boucher, le joueur de La Rochelle et du XV de France a alors précisé : « Et donc j’ai une formation de boucher ? C’est ça. J’ai appris à faire quoi ? On a passé le CAP. C’est vraiment né d’une passion, la viande. C’est de la curiosité. On a appris avec des gamins qui avaient 14 ans. Parfois c’était marrant. Il y avait un peu un choc générationnel, mais les profs ont toujours été top avec nous, ils se sont toujours arrangés pour nous faciliter l’apprentissage. Ils ont tous mis en oeuvre pour nous faciliter le travail. J’en ai gardé un super souvenir. D’apprendre à décarcasser une carcasse, à préparer la viande, les différents morceaux, savoir quel morceau comment tu le prépares. Je trouve ça intéressant. Et ça ne se limite pas seulement à la viande. Tu dois bien sélectionner les bêtes, dans quel territoire et tout ce travail avec les éleveurs ».