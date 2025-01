XV de France : Galthié balance tout sur la dernière polémique

Axel Cornic

Invité du Super Moscato Show à seulement quelques jours de l’annonce de sa liste pour le Tournoi des 6 Nations 2025, Fabien Galthié a abordé tous les dossiers chauds. C’est notamment le cas avec Matthieu Jalibert, star de l’UBB qui avait quitté le dernier rassemblement du XV de France après avoir vu Thomas Ramos le doubler dans la hiérarchie des ouvreurs.

La tournée de novembre s’est soldé par trois victoires en trois matchs, avec un XV de France qui semble être totalement relancé après une année 2024 assez compliquée. Mais tout n’a pas été parfait, puisque l’automne a notamment été marqué par la polémique autour de Matthieu Jalibert, qui a quitté Marcoussis à sa demande juste avant le choc contre la Nouvelle-Zélande, afin de retrouver son club.

Jalibert, un simple choix tactique

Au micro de RMC Sport ce lundi, Fabien Galthié a été questionné sur cet épisode marquant de la tournée de novembre. « Nous avons décidé de basculer en 6-2 sur le banc pour le match face aux All Blacks, et d’opter pour la polyvalence de Dupont en cas de besoin à l’ouverture » a expliqué le sélectionneur du XV de France, qui ce mercredi 15 janvier va dévoiler sa liste de 42 joueurs pour préparer un Tournoi des 6 Nations qui débutera le 31 janvier..

« Nous avons besoin de joueurs de son calibre, plus il y en a, mieux c’est »

« Matthieu a exprimé son ressenti, et je lui ai proposé de rentrer à Bordeaux si c’était ce qu’il souhaitait. Il m’a répondu que cela serait mieux pour lui et pour l’équipe » a poursuivi Fabien Galthié. « Il n’y a pas de polémique, il s’agit simplement de son histoire. J’ai échangé avec lui pendant les fêtes, et il est essentiel que nous maintenions ce dialogue. Il a clairement sa place dans l’équipe. Nous avons besoin de joueurs de son calibre, plus il y en a, mieux c’est ».