Rugby : Catastrophe pour Clermont, Urios pousse un coup de gueule

Lors de la troisième journée de Coupe des Champions, l’ASM Clermont a subi une deuxième défaite en trois matchs. Face à Bath, les Clermontois ont été réduit à 14 très tôt dans la rencontre, à cause de l’expulsion de Giorgi Akhaladze à la 25ème minute de jeu. La qualification s’éloigne pour les hommes de Christophe Urios. Le manager de Clermont a d’ailleurs fait un constat implacable.

L’ASM Clermont a été valeureuse face à Bath. Mais le carton rouge (sévère) de Giorgi Akhaladze ont mis à mal les ambitions des hommes de Christophe Urios. Avec trois essais inscrits, Clermont n’était pas loin du bonus. Cinquième du classement, tout est encore possible en cas de victoire face à Bristol la semaine prochaine.

«On s’est compliqué la tâche»

Dans des propos rapportés par La Montagne, Christophe Urios, le manager de Clermont, analyse la défaite de ses hommes face à Bath : « On s'est compliqué la tâche, en prenant un carton rouge assez rapidement dans le match (Akhaladze a été expulsé à la 25e, ndlr). On a aussi pris deux essai rapidement en étant pris à la gorge. On savait où on mettait les pieds, mais cela a été compliqué de revenir dans le match en étant mené 14-0 (après 7 minutes de jeu, ndlr) et après ce carton rouge. A la mi-temps, je pensais sincèrement pourtant qu'on allait renverser le cours de ce match. Je nous trouvais plutôt bien. On a cet essai qui ne nous est pas accordé en début de 2e mi-temps qui aurait pu aussi retourner ce match. Mais on fait trop d'erreurs pour pouvoir gagner, à l'image de la fin de la rencontre. »

«Trop de déchet»

« On pouvait prendre un bonus offensif avec 4 essais. Mais on a un maul où on n'arrive pas à concrétiser, on a une deuxième occasion où l'on joue rapidement le ballon tout seul (Yato) et on perd la possession. Les mauls sont les points forts de l'équipe, donc faisons des mauls ! Si on comprends ça, on arrivera à gagner des matchs. Il y a une frustration de ne pas gagner, étant donné qu'on était venu pour ça. Mais aujourd’hui, il y a trop de déchets dans notre jeu proche des lignes, on prend des essais trop facilement, on se fait transpercer trop pour espérer l'emporter et prendre des points, poursuit-il. Notre état d'esprit, notre engagement est à souligner, mais notre rugby doit être meilleur que ça. On n'arrive pas à trouver des enchaînements entre avants et trois-quarts. Je nous trouve lent derrière. Il y a plein de choses à améliorer ! »