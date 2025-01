Top 14 - Officiel : Il quitte Clermont, Christophe Urios s’explique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Fritz Lee, figure emblématique de Clermont, ne prolongera pas son contrat. Le troisième-ligne, arrivé en 2013, va quitter le club auvergnat à l'issue de la saison. Christophe Urios a justifié cette décision, ne manquant pas de saluer le professionnalisme de son joueur malgré cette séparation délicate.

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Fritz Lee ne signera pas de prolongation avec Clermont. « J’ai discuté avec Christophe (Urios). Je ne continuerai pas avec l’ASM la saison prochaine, a fait savoir ce vendredi en conférence de presse le troisième-ligne de 36 ans, arrivé en Auvergne en 2013. Je suis OK avec ça. Le club a ses objectifs, il doit anticiper l’avenir. C’est comme ça… » Interrogé par La Montagne, Christophe Urios a justifié cette décision « tout sauf facile à prendre ».

Antoine Dupont, héros des terrains, révèle ses connexions avec une célébrité surprenante ! 🤔

➡️ https://t.co/R8Q1sTHjgn pic.twitter.com/InguivVi1q — le10sport (@le10sport) December 20, 2024

« C’est délicat »

« C’est délicat car c’est un historique du club, un joueur qui donne beaucoup et qui est très respecté. Fritz est en fin de contrat, il y a l’âge (ndlr : il aura 37 ans l’été prochain) et aussi le niveau. Et puis, il y a également ce que j’ai envie de faire à son poste. J’ai toujours eu des numéros 8 costauds, des gros-porteurs de balle », explique Urios. Pour remplacer Fritz Lee, Clermont va s’attacher les services du Grenoblois Pia Muatua.

« Ce n’était pas facile à dire pour moi, mais il l’a plutôt bien pris »

« On avait cette opportunité de recruter ce joueur que l’on suit depuis longtemps et que l’on ne voulait pas laisser passer, poursuit le coach clermontois dans les colonnes de La Montagne. Aujourd’hui, Fritz nous amène beaucoup d’expérience et de leadership, notamment en défense. En attaque, un peu moins car il y a l’âge certainement. Je le répète, la décision n’a pas été facile à prendre mais mon rôle est de constituer la meilleure équipe pour la saison prochaine. Avec nos problèmes de salary cap, je ne pouvais pas le garder dans l’effectif. Et puis, il m’a dit qu’il avait envie de jouer encore. Ce n’était pas facile à dire pour moi, mais il l’a plutôt bien pris. C’est la classe. Après, il y a la réaction à chaud et ce qui se passe ensuite. Là, son comportement depuis est top. Tout de suite, il m’a dit qu’il lui restait six mois ici et qu’il allait tout donner parce que c’est un club qu’il aime. Maintenant, on va l’accompagner le mieux possible et puis, ça s’arrêtera. »