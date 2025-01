Rugby : Antoine Dupont part au bout du monde, c’est une déception…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré une victoire en terres sud-africaines face à Durban (20-8), le Stade Toulousain repart avec un goût amer, n'ayant pas décroché le bonus offensif. Antoine Dupont exprime sa déception, soulignant les difficultés climatiques et les occasions manquées. Cette performance contrastée fait perdre aux Toulousains la tête de la poule 1, désormais occupée par l'UBB.

« Il y a des regrets de ne pas avoir réussi à ramener ce bonus »

« Le sentiment est mitigé. On savait que ce serait très compliqué de venir gagner ici, mais au vu du scénario du match, notamment de la première mi-temps où on manque beaucoup d’occasions de marque… Même en début de deuxième mi-temps, on campe plusieurs fois dans leurs 22 mètres sans marquer, et on sait combien tous les points sont importants dans cette compétition. Donc, il y a des regrets de ne pas avoir réussi à ramener ce bonus. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la dernière semaine contre Leicester pour être le mieux classé possible », confie Dupont, rapporté par Rugbyrama.

« Après cinq minutes, je regardais le chronomètre et je me suis dit que ça allait être très long… »

Pour le premier match de son histoire en Afrique du Sud, la bande à Antoine Dupont a dû rapidement s’acclimater aux conditions climatiques de Durban, ce qui n’a pas été simple. « Vraiment, vraiment dures, honnêtement, reconnaît la star des Bleus. Après cinq minutes, je regardais le chronomètre et je me suis dit que ça allait être très long… On ne connaît pas ces conditions en France. On a essayé d’arriver plus tôt la semaine pour se préparer, mais quand on joue un match, ce n’est pas la même chose. Donc oui, c’était un match très dur. » Aux yeux d’Antoine Dupont, ce climat justifie les déchets toulousains dans le jeu : « Bien sûr que ça a joué. Ça a été très dur physiquement, dû aux conditions. Dès le début du match, je pense qu’on avait fait beaucoup de fautes de mains aussi, liées à cette transpiration, à cette humidité dans l’air. Le ballon était vraiment glissant et ça ne nous a pas permis de marquer quand on avait des moments de domination. Du coup, après, on n’a jamais finalement pris le large au score et ça leur a permis de rester au contact. Au final, on n’a jamais pu mettre notre jeu en place comme on le voulait. »