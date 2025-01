Antoine Dupont concerné par un drame

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le Stade Toulousain était en déplacement en Afrique du Sud samedi pour affronter les Sharks en Champions Cup, avec une victoire à la clé. Mais ce voyage était également l’occasion pour Antoine Dupont et ses coéquipiers de rendre hommage à Medhi Narjissi, espoir du XV de France et du Stade Toulousain et noir disparu tragiquement en mer près du Cap l'été dernier.

Le rugby français avait été marqué par un véritable drame l'été dernier : au mois d'août, Medhi Narjissi (17 ans) a été emporté au large sur une plage réputée dangereuse près du cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud, alors qu'il était présent sur place pour disputer un tournoi international avec les U18 du XV de France. L'ancien espoir, qui évoluait au Stade Toulousain, a d'ailleurs fait l'objet d'un « devoir de mémoire » pour Antoine Dupont et ses coéquipiers qui étaient en Afrique du Sud pour affronter les Sharks samedi, en Champions Cup (victoire 20-8).

Antoine Dupont sur les lieux du drame

La délégation toulousaine s’est rendue près des lieux de l’accident pour rendre hommage à Medhi Narjissi. Aucune image n’a filtré, mais Antoine Dupont s'est exprimé sur ce moment de recueillement : « C’était un devoir de mémoire du club, de montrer la solidarité qu’on avait, (...) qu’on pensait à lui, c’est un geste qui s’est fait tout naturellement, ça a été un moment fort pour nous », a confié le capitaine du Stade Toulousain.

« Un soutien indéfectible »

Même son de cloche pour l'entraîneur toulousain, Ugo Mola : « Il nous semblait nécessaire, utile, à notre niveau, de pouvoir montrer une forme de soutien indéfectible. Ça a été fort, voire très fort. Pour être passé par des drames personnels, je ne pense pas avoir vécu quelque chose comme ça dans le rugby depuis que je le pratique », a confié le coach d'Antoine Dupont.