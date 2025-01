Mbappé : Le PSG a enfin trouvé sa nouvelle «star»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’attaque du PSG a été désertée par Kylian Mbappé qui a refusé de prolonger son contrat pour partir libre au Real Madrid l’été dernier, et l’international français n’avait pas été remplacé numériquement. C’est désormais le cas avec la signature imminente de Khvicha Kvaratskhelia, qui dispose d’ailleurs du statut de star en Italie.

Habitué à empiler les stars depuis le début de l’ère des Qataris, le PSG a perdu gros sur ce point ces deux dernières années avec les départs de Lionel Messi, Neymar, mais surtout celui de Kylian Mbappé qui est arrivé en fin de contrat l’été dernier. Le capitaine de l’équipe de France n’avait d’ailleurs pas été remplacé par le PSG, et c’est désormais chose faite avec le recrutement à venir de Khvicha Kvaratskhelia (23 ans, Naples) pour 70M€.

« C’est une star »

Johann Crochet, spécialiste du football italien sur RMC Sport, s’est confié sur cette signature de Kvaratskhelia au PSG : « Kvara, tu aurais pu le vendre 150, 120 ou 110 et tu vas le vendre 80M€ aujourd'hui. Tu auras perdu beaucoup d'argent après une saison compliquée et une autre qui s'est amorcée de manière un peu quelconque. En Italie aujourd'hui, c'est une star, mais on ne ressent pas le côté : le Napoli va s'effondrer parce dans le même temps », explique-t-il.

Kvaratskhelia remplacé par Garnacho ?

Crochet poursuit en évoquant la succession de Kvaratskhelia à Naples cet hiver : « David Neres a pris sa place : 2 buts, 4 passes décisives en 600 minutes de jeu en Serie A, qui est très bon. Kvara n'a été titulaire qu'une fois sur les 5 derniers matchs, le Napoli fait 5 victoires. Le Napoli peut se passer, dans un premier temps, de Kvara. On verra sur le long terme parce que c'est une vraie perte. On parle beaucoup de Garnacho pour le remplacer ». Affaire à suivre…