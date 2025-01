Kolo Muani - PSG : Un accord est annoncé à l’étranger !

Axel Cornic

Délaissé par Luis Enrique et absent des derniers matchs de l’année 2024, Randal Kolo Muani semble condamné à quitter le Paris Saint-Germain s’il souhaite joueur plus. Selon nos informations une porte s’est ouverte en Premier League avec Manchester United, mais c’est surtout en Italie que les choses semblent bouger actuellement, avec la Juventus.

C’est peut-être l’un des plus gros flops du projet QSI. Recruté pour 95M€ il y a un an et demi, Randal Kolo Muani est clairement en échec au PSG, où Luis Enrique ne compte plus sur lui. Un départ est souhaité, mais évidemment son prix sur le marché s’est écroulé et les clubs ne se bousculent pas vraiment pour l’avoir.

Que des prêts pour Kolo Muani ?

C’est surtout que les seules offres arrivées sur le bureau du PSG sont surtout des prêts, avec notamment Manchester United comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Ce mardi, L’Équipe en évoque une nouvelle, puisque Tottenham aurait formulé une offre de prêt avec option d’achat non obligatoire pour l’international français.

La Juventus aurait déjà l’accord du joueur

En Italie, la Juventus travaillerait également sur cette formule et TMW nous apprend qu’un accord total aurait d’ores et déjà trouvé avec le joueur. Reste désormais à satisfaire les attentes du PSG, qui aurait vraisemblablement accepté de prendre en charge une partie importante du salaire de Randal Kolo Muani, qui gagne actuellement près de 750 000€ bruts par mois.